Bún bò Huế - tâm điểm của lễ hội ẩm thực

Bún bò Huế, món ăn đặc trưng xuất hiện trong các lễ hội ẩm thực ở Huế.

Huế mở “đại tiệc” bún bò Huế

Với sự đồng hành của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cùng Sở Du lịch, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực năm nay sẽ có nhiều hoạt động để nâng tầm thương hiệu bún bò Huế, đưa món ăn mang đậm bản sắc Cố đô trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu.

Trong không gian quen thuộc ở công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Trị, Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ… sẽ cùng tạo nên “điểm hẹn” văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Chương trình dự kiến sẽ thu hút hơn 20.000 lượt khách. Đáng chú ý, điểm nhấn của chương trình là màn quảng diễn và xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm” vào chiều 25/7.

Theo Ban tổ chức chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, khoảng 30 nghệ nhân ẩm thực sẽ cùng lúc nấu bún bò Huế phục vụ cho 300 người thưởng thức. Bún sau khi được xác lập kỷ lục sẽ được phục vụ miễn phí cho người dân và du khách. Đây là điểm nhấn mới của chương trình, tạo cơ hội để người dân và du khách trực tiếp trải nghiệm.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, cùng với hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm”, trong bốn ngày diễn ra chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc của Huế và các vùng miền; hòa mình vào không khí sôi động của Liên hoan bún bò Huế toàn quốc; thưởng thức show diễn bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự”...

Show diễn “Bún bò Huế - Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” tái hiện câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với món ăn nổi tiếng của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ hiện đại. “Hơn 400 năm trước, từ những hạt gạo trắng trong của vùng đất Thần kinh, những sợi bún đầu tiên của làng cổ Vân Cù đã ra đời. Đó không đơn thuần là một món ăn, đó là một sợi dây bền bỉ, kết nối tâm hồn người Huế qua bao thăng trầm lịch sử. Với sự tinh tế của những người làm ra, bún bò Huế đã vươn mình khỏi lũy tre làng để trở thành một món ăn được cả thế giới biết đến. Đây là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể”, Ban tổ chức chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 chia sẻ.

Kể chuyện về hành trình di sản

Theo Ban tổ chức chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, lấy ý tưởng là một hành trình di sản. Với hình tượng sợi bún dài, chương trình được thiết kế thành những đại lộ, nơi mà dòng chảy quá khứ, hiện tại, tương lai được thể hiện xuyên suốt qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.

Tổng thể chương trình được chia thành 3 chương, tương ứng với 3 đại lộ gồm các hoạt động phù hợp trong không gian tổ chức. Trong đó, đại lộ nguồn cội và đại lộ tinh hoa là 40 gian hàng bún truyền thống; đại lộ vươn tầm là 40 gian hàng sợi quốc tế và Street food (ẩm thực đường phố).

Trong chương 1 “Tôn vinh quá khứ - Khởi nguồn tinh hoa”, Ban tổ chức sẽ tập trung hoạt động tái hiện lễ rước bà Chúa bún từ làng Vân Cù lên địa điểm tổ chức. Đồng thời triển lãm những đồ vật đặc trưng của bún bò Huế, những cối xay, gánh bún, không gian được thiết kế tái hiện một góc làng cổ Vân Cù. Chương 2 “Giữ gìn hiện tại - Nhịp sống trong từng sợi bún” là các gian hàng ẩm thực, bán về các loại bún của Huế và các tỉnh, thành (bún bò Huế, bún mắm, bún sứa, bún chay...). Bên cạnh đó còn có điểm nhấn không gian trưng bày theo sa bàn các nguyên liệu tạo nên món bún bò Huế trứ danh.

Chương 3 “Hướng đến tương lai - Vươn mình di sản thế giới” với các gian hàng sợi quốc tế và street food, tập trung các món ăn được làm từ sợi, pasta, ramen, udon... thể hiện sự kết nối và sánh vai của bún Huế với ẩm thực quốc tế. Đi kèm theo đó các món như chè, trà sen, các món nhẹ như nem rán... Ngoài ra, điểm nhấn là khu vực check-in mô hình mô phỏng các loại sợi cùng với sợi bún Huế.

Từ show diễn về bún bò Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026, Sở Du lịch định hướng xây dựng thành chương trình thường xuyên, định kỳ và trở thành sản phẩm du lịch của Huế.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam chia sẻ: “Đối với Acecook, đây không chỉ là sự đồng hành trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 mà còn là cam kết đồng hành lâu dài cùng Sở Du lịch trong việc quảng bá du lịch và lan tỏa giá trị ẩm thực Huế. Thông qua các sản phẩm ăn liền chất lượng, tiện lợi và hiện đại, chúng tôi mong muốn tinh hoa bún bò Huế có thể đến gần hơn với người tiêu dùng, có thể thưởng thức mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống”.