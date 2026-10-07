Vinh danh 96 gương mặt nông dân tiêu biểu trong 40 năm Đổi mới

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tham dự Lễ tôn vinh - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Tối 12/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới năm 2026 tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2026).

Tham dự Lễ tôn vinh có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam..., các chuyên gia, nhà khoa học, và sự có mặt của 96 nông dân Việt Nam xuất sắc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" năm nay, với chủ đề "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới", có ý nghĩa đặc biệt, ghi dấu mốc lịch sử 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Chương trình góp phần khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mà đổi mới đầu tiên có vai trò nền tảng vững chắc là đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Các Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn năm nay hầu hết là các nông dân tiêu biểu nhất trên nhiều lĩnh vực, trong đó hầu hết tập trung vào các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng biến đổi khí hậu (sản xuất an toàn).

Từ hàng triệu gương nông dân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phát động. Năm 2026, căn cứ tiêu chuẩn và đề cử của Hội Nông dân 34 tỉnh, thành phố, Hội đồng Chung khảo đã bình chọn được 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu nhất để tôn vinh, trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới".

Đây là 96 gương mặt nhà nông tiêu biểu, xuất sắc nhất, luôn có tinh thần đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo Ban tổ chức, các nông dân xuất sắc có doanh thu trên 5 tỷ đồng, có từ 69 - 70 người, trong đó có nhiều cá nhân đoạt doanh thu từ 30 - 200 tỷ đồng. Nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Lê Văn Sáu (sinh năm 1944, 82 tuổi ở Cần Thơ); nông dân xuất sắc trẻ nhất là nông dân Trần Vinh Thuần (sinh năm 1993, 33 tuổi, ở Vĩnh Long) và nông dân Nguyễn Hữu Ngọc (sinh năm 1993, 33 tuổi, ở Khánh Hòa).

Chuyển mạnh tư duy sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và đặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương 96 gương mặt nông dân tiêu biểu được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nông dân là lực lượng đông đảo nhất, đóng góp to lớn về sức người, sức của trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong 40 năm đổi mới, nông dân Việt Nam đã tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một nước còn thiếu lương thực và thực phẩm, đến nay chúng ta đã trở thành một trong các quốc gia hàng đầu về sản xuất và xuất khẩu nông lâm thủy sản với kim ngạch hằng năm đạt trên 70 tỉ USD. Trong quá trình đó, đã xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, thường xuyên đổi mới sáng tạo, nỗ lực không ngừng trong việc nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần giải quyết hàng triệu việc làm, nâng cao đời sống người nông dân, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhiệt liệt chúc mừng những kỳ tích của những người nông dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, danh sách 96 gương mặt nông dân tiêu biểu hôm nay có thể chưa phải là đại diện đầy đủ cho gần 18 triệu lao động trong nông nghiệp và trên 60 triệu người dân sinh sống ở khu vực nông thôn nhưng đây là tập hợp của những câu chuyện thành công điển hình về ý chí, khát vọng vươn lên trong thực tế lao động, sản xuất.

Trước yêu cầu phát triển mới và các nhiệm vụ trong thời gian tới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân cả nước cùng chung tay tiếp tục thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Một là, tiếp tục nhận thức sâu sắc và triển khai hành động kịp thời trong thực hiện các nội dung Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, cần chuyển mạnh tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, thương hiệu và thị trường. Xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp và bản sắc.

Hai là, thực hiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thực chất. Trong đó, cần xây dựng và thực hiện các cơ chế đột phá và nguồn lực để phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; ưu tiên và tập trung ngân sách để đầu tư, tháo gỡ nút thắt về đất đai, hạ tầng, xây dựng các thiết chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Tập trung nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ba là, chung tay tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra trong nhiều năm qua như: Tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, tính liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa cao; việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm và chưa đồng đều; năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, tình trạng "được mùa mất giá" còn tồn tại; đời sống người dân khu vực nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn.

Bốn là, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân bằng những việc làm, mô hình cụ thể gắn với lợi ích thiết thực, tác động thực chất đến sản xuất, đời sống của nông dân. Hội Nông dân Việt Nam phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, tập trung vận động bà con giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần lành mạnh, hướng tới phát triển con người toàn diện.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy xứng đáng vai trò, vị thế lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Trải qua 14 năm (2013-2026), Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, với trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc đã ghi dấu ấn sâu đậm. Chương trình đã vinh danh 1.052 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 126 hợp tác xã tiêu biểu, đồng thời khẳng định vị thế của Hội Nông dân Việt Nam và lan tỏa mạnh mẽ về hình mẫu người nông dân mới: Tri thức, năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ.