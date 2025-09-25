Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước Liên hợp quốc

Ngày 24/9/2025, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam ở Liên hợp quốc ở New York, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Với sự kiện này, Việt Nam trở thành quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 193 nước thành viên Liên hợp quốc, hoàn tất mục tiêu xây dựng mạng lưới quan hệ ngoại giao toàn diện trên toàn cầu.

Tuvalu là quốc gia thứ 193 mà Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trước khi thiết lập quan hệ với Việt Nam, Tuvalu đã có quan hệ ngoại giao với 123 quốc gia, trong đó có 6 quốc gia ASEAN: Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Indonesia.

Sau lễ ký, hai bên đã trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Paulson Panapa khẳng định việc thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc lịch sử, tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế biển, du lịch và giáo dục. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Nhân dịp này, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung mời Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động và Thương mại Tuvalu Paulson Panapa thăm Việt Nam.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu không chỉ củng cố vị thế ngoại giao của Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tuvalu là một đảo quốc nhỏ ở phía nam Thái Bình Dương, theo chế độ quân chủ lập hiến và dân chủ nghị viện. Theo đó, Nhà vua Anh là người đứng đầu Nhà nước, đại diện bởi Toàn quyền, còn Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ.

Tuvalu là nền kinh tế nhỏ và dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu. Các hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào đánh bắt cá, đặc biệt là cá ngừ và trồng cây lương thực.

Đảo quốc này hiện là thành viên Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Khối thịnh vượng chung Anh và một số các tổ chức thuộc khu vực Thái Bình Dương.

