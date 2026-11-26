Quang cảnh buổi tọa đàm

Tọa đàm thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài hệ thống Mặt trận thành phố. Ban Tổ chức đã nhận được 9 tham luận chuyên sâu, tâm huyết xoay quanh lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm khoa học, cách tiếp cận đa chiều và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện chính sách tôn giáo dưới triều Nguyễn. Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng giúp Mặt trận các cấp tiếp cận những tri thức mới, từ đó triển khai hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các tham luận và ý kiến thảo luận cũng tập trung làm sáng tỏ nhiều nội dung thiết thực nhằm củng cố nhận thức chung về vấn đề dân tộc, tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt là mối liên hệ giữa đoàn kết tôn giáo với ổn định xã hội, cũng như sự giao thoa giữa tôn giáo với văn hóa, di sản và kiến trúc Huế…

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu bế mạc tọa đàm, ông Nguyễn Tiến Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Các tham luận và ý kiến trao đổi đã tiếp tục làm rõ mối quan hệ gắn bó giữa tôn giáo với kiến trúc, di sản và văn hóa đặc trưng của Huế. Đồng thời, ghi nhận nhiều giải pháp, đề xuất tư vấn mang tính đột phá nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi và sát với thực tiễn.

Với những mục tiêu và giải pháp khoa học được đúc kết, công tác tôn giáo của Mặt trận thành phố kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Huế “Xanh”, “Thông minh”, “Giàu bản sắc” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.