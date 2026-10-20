Hoàn thiện Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo: Chặt chẽ, khả thi, sát thực tiễn

Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp rà soát dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương đối với dự thảo Nghị định.

Nội dung được trao đổi tập trung vào quy định chi tiết về trình độ, hình thức, phương thức đào tạo và thẩm quyền quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo tôn giáo.

Đáng chú ý, các ý cũng kiến đề nghị xem xét bỏ cụm từ "có người từ địa bàn khác đến", đồng thời thay cụm từ "trái phong tục, tập quán" bằng "khác với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa địa phương" để bảo đảm cách diễn đạt phù hợp hơn.

Đối với thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài, phương án được đặt ra theo hướng không yêu cầu nộp xác nhận của tổ chức tôn giáo nước ngoài, chuyển sang hình thức người đại diện tự kê khai. Cách làm này hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả công tác đối ngoại và quyền tự do tôn giáo.

Các đại biểu cũng yêu cầu làm rõ căn cứ pháp lý và tính khả thi của quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng tập trung có nguy cơ tác động đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp rà soát dự thảo hồ sơ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 - Ảnh: Bộ DT&TG

Bảo đảm khả thi trong thực tiễn

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu tổ soạn thảo rà soát kỹ thuật lập pháp trên toàn bộ dự thảo Nghị định và và hồ sơ báo cáo giải trình.

Đối với ý kiến đóng góp của của các bộ, ngành, cần cân nhắc, chỉnh lý câu chữ chuẩn xác, giải thích từ ngữ chặt chẽ; xem xét thay thế tiêu chí "đông người" nếu không lượng hóa được và tập trung vào nhận diện bản chất nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đề xuất bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Nội vụ trong hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho địa phương liên quan đến triển khai, thi hành Luật và Nghị định.

Ngoài ra, cần làm rõ quyền tự chủ chuyên môn của cơ sở đào tạo tôn giáo gắn liền với thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận của tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, báo cáo giải trình phải rõ ràng, có căn cứ, phù hợp với chính sách và pháp luật hiện hành; các nội dung cần được thống nhất giữa các bộ, ngành, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu tổ chức thi hành trong thực tiễn.