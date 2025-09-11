Tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố Huế trao giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thượng úy Hà Công Lực; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thị Thủy Tiên; Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Diễn Hằng, Trung úy QNCN Trịnh Xuân Thơ; Trung sỹ Lê Thị Trần Phương vinh dự được tuyên dương, khen thưởng.

Đây là 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng BĐBP thành phố Huế nhận nhiệm vụ, đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt luyện tập 4 tháng ròng rã tại Thủ đô Hà Nội, tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đóng góp vào thành công chung trong đại lễ của đất nước.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ nhân dân Cu Ba với số tiền gần 70 triệu đồng. Đồng thời, trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương đối với 16 sĩ quan.