  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 12/09/2025 16:25

Tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

HNN.VN - Chiều 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức gặp mặt tuyên dương lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thuận Hóa xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030Gắn thi đua quyết thắng với thi đua yêu nước, thi đua đột kíchBồi dưỡng nghiệp vụ cho 70 lãnh đạo, quản lý Hội Nông dânBảo vệ thi công cầu Vạn Xuân, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố Huế trao giấy khen cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Thượng úy Hà Công Lực; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thị Thủy Tiên; Thiếu tá QNCN Đỗ Thị Diễn Hằng, Trung úy QNCN Trịnh Xuân Thơ; Trung sỹ Lê Thị Trần Phương vinh dự được tuyên dương, khen thưởng.

Đây là 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng BĐBP thành phố Huế nhận nhiệm vụ, đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt luyện tập 4 tháng ròng rã tại Thủ đô Hà Nội, tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đóng góp vào thành công chung trong đại lễ của đất nước.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ nhân dân Cu Ba với số tiền gần 70 triệu đồng. Đồng thời, trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương đối với 16 sĩ quan.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngtuyên dươnglực lượngtham giadiễu binhdiễu hành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

350 doanh nghiệp tham gia triển lãm VietnamPrintPack 2025

Ngày 10/9, Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc, Thiết bị Công nghiệp In ấn và Bao bì (VietnamPrintPack 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.

350 doanh nghiệp tham gia triển lãm VietnamPrintPack 2025
Hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Điều này góp phần quan trọng mở ra một tương lai ổn định và bền vững hơn cho những người chủ kinh doanh tự do.

Hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp
Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Ngày 10/9, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1), cụm biên phòng tuyến đất liền (4 đơn vị) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc
Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

Nhiều người cao tuổi đã và đang chứng minh “gừng càng già càng cay” khi mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia sản xuất nông nghiệp, nâng cao kinh tế gia đình và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top