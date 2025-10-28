Từ thuận lợi của cán bộ đến sự hài lòng của người dân

Cán bộ Trung tâm PVHCC thành phố Huế (nam) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến

Khi giờ làm việc mới “gần” hơn với nhịp sống gia đình

Khoảng 6giờ30 sáng mỗi ngày, ba mẹ con chị Văn Thị Hương Thủy, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Vỹ Dạ, lại rời nhà. Chị đưa hai con đến trường rồi đến cơ quan. Trước đây, dù có mặt tại nơi làm việc từ khoảng 7 giờ, thậm chí sớm hơn, nhưng phải đến 8 giờ mới chính thức bắt đầu tiếp nhận công việc, khiến quãng thời gian chờ đợi trở nên lửng lơ, khó sắp xếp.

“Có những hôm còn dư khoảng 30 phút, quay về nhà thì không kịp, mà ở lại cơ quan cũng chưa đến giờ làm việc. Từ khi áp dụng khung giờ mới bắt đầu từ 7giờ30 sáng, tôi thấy hợp lý và thuận tiện hơn”, chị Thủy chia sẻ.

Không chỉ buổi sáng, việc điều chỉnh khung giờ làm việc còn tạo ra thay đổi rõ rệt vào buổi chiều, nhất là trong mùa đông. Trước đây, mùa đông cũng tan sở lúc 17giờ30, chị thường đến trường đón con khi đã gần 18giờ, trời tối sớm, mưa lạnh kéo dài khiến việc đi lại, chờ đợi của các cháu khá bất tiện; nhiều hôm chị phải nhờ người khác đón giúp. Nay, với giờ làm việc kết thúc lúc 17giờ theo quy định mới, chị chủ động hơn trong việc đưa đón con, nhịp sinh hoạt gia đình thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế di chuyển vào thời điểm thời tiết mưa rét.

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Doãn Thái, Chánh Văn phòng UBND phường Vỹ Dạ cho rằng, việc điều chỉnh khung giờ làm việc không tạo nhiều xáo trộn đối với những cán bộ quen với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”. “Những ngày cao điểm cuối năm, công việc nhiều, anh em làm xuyên trưa là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khung giờ mới giúp công việc hành chính vận hành đồng bộ hơn, thuận lợi hơn cho cả cán bộ lẫn người dân”, anh Thái nói.

Theo bà Trần Thị Ngọc, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, Giám đốc Trung tâm PVHCC phường, khi được khảo sát lấy ý kiến về khung giờ làm việc mới, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phường đều thống nhất lựa chọn phương án điều chỉnh này. “Ngay trong ngày đầu tiên áp dụng, toàn bộ cán bộ đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, không có trường hợp đi trễ hay về sớm”, bà Ngọc cho biết.

Không chỉ tại phường Vỹ Dạ, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố cũng bày tỏ sự hài lòng với khung giờ làm việc mới. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, với đặc thù địa bàn miền núi, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, việc điều chỉnh thời gian làm việc theo mùa rất phù hợp với điều kiện thực tế. Khung giờ bắt đầu từ 7giờ30 sáng và kết thúc sớm hơn vào mùa đông giúp người dân hạn chế đi lại khi trời tối, mưa rét; trong khi vào mùa hè, việc lùi giờ làm buổi chiều đến 13giờ30 giúp tránh nắng nóng gay gắt.

Giảm chờ đợi cho người dân

Đầu năm, bà Đỗ Thị Minh Trang, cán bộ Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi, sau hành trình hàng trăm kilômét đến Trung tâm PVHCC thành phố Huế để xin giấy phép môi trường cho khách hàng, đã chuẩn bị tâm lý phải chờ đợi do chưa kịp cập nhật thời gian làm việc mới. Tuy nhiên, đúng 13giờ, hồ sơ của bà đã được tiếp nhận và xử lý.

“Nhờ làm việc sớm hơn, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hoàn thành thủ tục trong buổi chiều, tôi có thể quay về Quảng Ngãi ngay trong ngày, không phải ở lại qua đêm, giảm được nhiều chi phí”, bà Trang chia sẻ.

Cùng chung sự hài lòng, ông Trần Thanh Minh, phường Kim Long cho biết, trước đây mỗi lần đi làm thủ tục hành chính, ông thường đến rất sớm, có khi từ 6giờ30 sáng với tâm lý “đi sớm làm sớm”, nhưng vẫn phải chờ đến 8giờ mới được tiếp nhận hồ sơ. “Bây giờ được tiếp nhận và xử lý hồ sơ từ 7giờ30 sáng, người dân chúng tôi đỡ phải chờ đợi, rất thuận tiện”, ông Minh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC thành phố Huế, trước ngày 1/1/2026, tại trung tâm, buổi sáng cán bộ vào làm lúc 7giờ30 nhưng đến 8giờ mới tiếp nhận hồ sơ; 11giờ ngừng tiếp nhận và 11giờ30 nghỉ làm. Buổi chiều vào làm lúc 13giờ, 13giờ30 mới tiếp nhận hồ sơ, 16giờ30 ngừng tiếp nhận và 17giờ nghỉ làm.

Việc ngừng tiếp nhận hồ sơ trước đây nhằm tạo điều kiện để cán bộ trung tâm di chuyển đến các sở, ban, ngành lấy kết quả, chuyển hồ sơ liên quan phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn thủ tục đã được thực hiện trực tuyến, nên việc này không còn cần thiết. Vì vậy, từ năm nay, cán bộ vào làm là tiếp nhận và trả kết quả ngay. “Điều này vừa thuận tiện cho người dân, vừa giúp cán bộ chủ động hơn trong công việc”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước khi ban hành quy định mới, thành phố Huế đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc điều chỉnh thời gian làm việc hành chính. Kết quả cho thấy, đa số ý kiến thống nhất với phương án thay đổi khung giờ, bởi phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt, công việc và yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính.