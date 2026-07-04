Biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm thành sản phẩm

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại Huế, hội nghị được kết nối đến 375 điểm cầu, với hơn 19.400 đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt 9 chuyên đề trọng tâm, gồm: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề: “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” và “Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt 2 chuyên đề: “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và “Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia”.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt 2 chuyên đề: “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan” và “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề: “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” và “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng”.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt chuyên đề “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương ba đã thống nhất nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị quốc gia, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo và mối quan hệ hữu cơ giữa các nghị quyết, kết luận, quy định đã được Trung ương thông qua. Mỗi quyết sách phải được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người làm động lực phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa nghị quyết vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Những nội dung đã rõ phải triển khai ngay; những vấn đề cần thể chế hóa phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành; không để khoảng trống pháp lý, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng thông suốt, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đánh giá cán bộ bằng kết quả, sản phẩm và sự hài lòng của Nhân dân; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm các biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo; đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận xã hội. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm thành sản phẩm cụ thể; đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.