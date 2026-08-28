Trao tặng Huân chương Chiến công cho nhiều cá nhân

Trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân. Ảnh: Công Cường

Trong đợt này, xã Quảng Điền trao tặng tổng cộng 59 Huân chương Chiến công cho các cá nhân, gồm 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì và 57 Huân chương Chiến công hạng Ba.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích, đóng góp và sự hy sinh của các cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế hỗ trợ cách mạng Lào và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các cá nhân; đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng Huân chương Chiến công không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và tình đoàn kết quốc tế.

Lãnh đạo xã Quảng Điền mong muốn các cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, là những tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.