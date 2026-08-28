  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/11/2026 12:59

Trao tặng Huân chương Chiến công cho nhiều cá nhân

HNN.VN - Ngày 12/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Điền tổ chức lễ công bố và trao quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công cho các cá nhân có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạoHai học sinh của TP. Huế được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng BaTrao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩThanh Thủy: Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình liệt sĩHồ Đức Trung được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân. Ảnh: Công Cường 

Trong đợt này, xã Quảng Điền trao tặng tổng cộng 59 Huân chương Chiến công cho các cá nhân, gồm 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì và 57 Huân chương Chiến công hạng Ba.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích, đóng góp và sự hy sinh của các cá nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế hỗ trợ cách mạng Lào và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các cá nhân; đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng Huân chương Chiến công không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và tình đoàn kết quốc tế.

Lãnh đạo xã Quảng Điền mong muốn các cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ cách mạng, là những tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

ANH PHONG
 Từ khóa:
Trao Huân chươngQuảng Điền.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, người dân thấp thỏm

Sáng 1/8, UBND xã Quảng Điền cho biết, chỉ trong vòng một tháng, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra hai đợt cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, gây thiệt hại lớn cho người dân. Bên cạnh việc khẩn trương xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục, người nuôi cá mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền và các ngành chức năng.

Cá nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt, người dân thấp thỏm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top