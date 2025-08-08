Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ

Ông Lê Văn Cường trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Trần Duy Biên

Gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa có 5 người con, trong đó có 3 người hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Bà Phan Thị Xa cũng đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài Lê Văn Cường khẳng định: Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân các gia đình liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mong rằng, các thế hệ tiếp nối của gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của hế hệ đi trước, tích cực lao động sản xuất, sống gương mẫu, là tấm gương sáng để cho thế hệ con cháu noi theo, xứng đáng với vinh dự Đảng và Nhà nước đã trao tặng.