  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 08/08/2025 19:00

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ

HNN.VN - Chiều 8/8, UBND phường Phú Bài tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (cũ) - gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thanh Thủy: Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình liệt sĩHồ Đức Trung được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng BaNhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được trao huân, huy chương Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ông Lê Văn Cường trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình ông Trần Duy Biên 

Gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa có 5 người con, trong đó có 3 người hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc. Bà Phan Thị Xa cũng đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài Lê Văn Cường khẳng định: Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân các gia đình liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mong rằng, các thế hệ tiếp nối của gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của hế hệ đi trước, tích cực lao động sản xuất, sống gương mẫu, là tấm gương sáng để cho thế hệ con cháu noi theo, xứng đáng với vinh dự Đảng và Nhà nước đã trao tặng. 

Tin, ảnh: Thanh Đoàn
 Từ khóa:
Phú Bàitrao tặngHuân chươngLao độnghạng Ba cho gia đìnhliẹt sỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện

Ngày 8/8, Đảng bộ UBND TP. Huế cùng Đảng bộ các xã, phường: Quảng Điền, Thuận An, Phú Bài, Phong Dinh và Khe Tre đồng loạt tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện
Thông tin doanh nghiệp:
Mời chào giá mua lốp xe dự phòng, thay thế năm 2025

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá “Về việc mua lốp xe dự phòng, thay thế năm 2025”, tại Cảng HKQT Phú Bài”.

Mời chào giá mua lốp xe dự phòng, thay thế năm 2025
Cần có chính sách cụ thể để bảo vệ lao động tự do

Hơn 30 năm, do hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, ba tôi, một cán bộ trung cấp ngành lâm nghiệp đang làm việc cho một lâm trường ở Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đã phải bỏ việc về quê mưu sinh. Từ đó, ông trở thành lao động tự do. Cái từ lao động tự do hay gọi nôm na là “thợ đụng” như vận vào nhà tôi với bao nỗi vất vả, gian truân và bấp bênh. Cho đến giờ ông đã hơn 70 tuổi, con cái đã trưởng thành, cuộc sống không còn phải chật vật nhưng ông vẫn cứ tiếc nuối, giá ngày trước không bỏ việc, giờ đã có cuốn sổ hưu để an tâm tuổi già.

Cần có chính sách cụ thể để bảo vệ lao động tự do

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top