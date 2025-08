Công an TP. Huế thăm hỏi các gia đình chính sách

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế (thứ 3 từ trái sang) thăm, tặng quà bà Trần Thị Bể

Thay mặt đoàn, Đại tá Dương Văn Thoan đã ân cần thăm hỏi và tặng quà cho các thương, bệnh binh trong kháng chiến gồm: Ông Trần Văn Tướp (thôn Áp Rung, xã Long Quảng), bà Trần Thị Bể (thôn Rung Ghênh, xã Long Quảng) và ông Hồ Sĩ Thi (thôn Ta Rừng, xã Nam Đông). Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, đây là việc làm thường xuyên, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và sự quan tâm sâu sắc của Công an thành phố đối với các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Dịp này, nhiều phòng trực thuộc Công an thành phố đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Các đơn vị đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đơn vị còn trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng do đơn vị nhận phụng dưỡng.