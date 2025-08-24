  • Huế ngày nay Online
Trao đổi thông tin để gỡ khó cho cơ sở

HNN.VN - Sáng 28/8, ông Phan Hồng Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú đã có buổi tiếp dân, đối thoại trao đổi trực tiếp với Nhân dân Tổ dân phố (TDP) Nhì Tây.

Phong Phú: Nhiều tiềm năng để bứt phá Khai thác lợi thế trở thành đô thị văn minh

Người dân TDP Nhì Tây đề đạt nguyện vọng đến người đứng đầu cấp ủy phường Phong Phú  

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, người dân Nhì Tây đã nêu nhiều lượt ý kiến, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Một số hộ dân phản ánh diện tích đất ruộng đã bị thu hồi để làm Dự án đường cứu nạn cứu hộ Phong Điền - Điền Lộc nhưng phần bồi thường chưa đúng, trong khi diện tích đất còn lại không thể canh tác do bị thấp trũng so với mặt đường. Người dân kiến nghị có giải pháp hỗ trợ để sản xuất hoặc Nhà nước xem xét thu hồi phần diện tích nhỏ lẻ còn lại không thể sử dụng.

Người dân phản ánh khu tái định cư mới đang gặp nhiều khó khăn về hạ tầng: mùa nắng thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa ngập úng, ảnh hưởng lớn đến đời sống. Người dân mong muốn chính quyền có giải pháp khắc phục để đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định.

Lắng nghe và trao đổi trực tiếp, Bí thư Đảng ủy Phan Hồng Anh khẳng định sẽ chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát, tham mưu UBND phường giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh: Qua đối thoại, lãnh đạo phường nắm rõ hơn tình hình cơ sở, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành; mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng phường Phong Phú ngày càng văn minh, phát triển.

Song Minh
