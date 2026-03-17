Thầm lặng phía sau những quyết sách

Đội Viễn thông Cơ yếu, Phòng Tham mưu Công an TP. Huế họp triển khai kế hoạch công tác

Dấu ấn của lực lượng tham mưu

Đến thăm Phòng Tham mưu Công an TP. Huế, trong không gian làm việc tưởng chừng lặng lẽ ấy, chúng tôi chứng kiến nhịp độ công việc diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Trên mỗi bàn làm việc, những tập hồ sơ, báo cáo, phương án liên tục được rà soát, cập nhật. Những “dòng chảy thầm lặng” đó đã góp phần hình thành các quyết sách quan trọng phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Không trực tiếp đối mặt với tội phạm như các lực lượng ở tuyến đầu, song phía sau mỗi chuyên án, mỗi kế hoạch lớn đều in đậm dấu ấn của lực lượng tham mưu. Đó là quá trình bền bỉ nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất những giải pháp sát thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ những căn phòng làm việc giản dị, nhiều chủ trương, kế hoạch quan trọng đã được xây dựng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác tham mưu của Công an TP. Huế tiếp tục được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chủ động tham mưu để Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành, triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là các thời điểm khó khăn, phức tạp.

Điển hình như giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2021, lực lượng tham mưu đã nhanh chóng đề xuất, hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch, góp phần giúp thành phố chủ động kiểm soát tình hình. Năm 2025, trước diễn biến phức tạp của thiên tai, nhiều kế hoạch, phương án ứng phó được xây dựng từ sớm, từ xa tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Cùng với đó, hệ thống thông tin liên lạc và công tác bảo mật luôn được duy trì thông suốt, bảo đảm mệnh lệnh chỉ huy được truyền đạt kịp thời, chính xác, giúp toàn lực lượng vận hành đồng bộ, hiệu quả trong mọi tình huống.

Phát huy vai trò “bộ não” chiến lược

Là đô thị trực thuộc Trung ương, đồng thời là trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước, TP. Huế đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, Phòng Tham mưu tiếp tục khẳng định vai trò “bộ não” chiến lược, góp phần giúp lãnh đạo Công an TP. Huế chỉ đạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

5 năm qua, từ những phân tích, dự báo sát thực tiễn, đơn vị đã tham mưu triển khai hơn 560 chương trình, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Dấu ấn của lực lượng tham mưu còn thể hiện rõ trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Nhiều phương án được xây dựng chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 98 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến làm việc tại địa phương, cũng như các sự kiện lớn như Festival Huế, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tham mưu đã góp phần định hướng nhiều kế hoạch nghiệp vụ quan trọng, hỗ trợ các lực lượng triệt phá nhiều đường dây tội phạm tinh vi. Điển hình như vụ sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; hay vụ bắt giữ nhanh nhóm đối tượng lừa đảo liên tỉnh bằng thủ đoạn sử dụng “cổ vật giả”.

Trên lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số, Phòng Tham mưu đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số cải cách hành chính của Công an thành phố được cải thiện rõ rệt, từ mức xếp loại tốt năm 2021 vươn lên đứng thứ 6 toàn quốc vào năm 2025. Nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ được triển khai hiệu quả; trong đó mô hình “xử phạt nóng trên hình ảnh nguội kết hợp phần mềm nhận diện vi phạm từ hệ thống camera giám sát” được công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp cơ sở. Hiện đơn vị đang quản lý, vận hành 86 phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tiếp tục được chú trọng. Năm 2025, đơn vị tham mưu nghiệm thu một đề tài cấp Bộ đạt loại xuất sắc, đồng thời triển khai nhiều đề tài nghiên cứu ở các cấp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng được củng cố, lan tỏa rộng khắp tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Thời gian tới, khi thành phố Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, Phòng Tham mưu xác định tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo chiến lược, bảo đảm tham mưu đúng, trúng, kịp thời, với phương châm: “Nắm chắc tình hình - Dự báo chính xác - Tham mưu kịp thời - Điều hành hiệu quả”.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh: “Phòng Tham mưu cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Công an thành phố; quán triệt và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “3 nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Mỗi cán bộ tham mưu phải luôn cẩn trọng, nhạy bén, bám sát thực tiễn để tham mưu trúng và đúng, góp phần giúp lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự”.