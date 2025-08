TP. Huế trước thách thức già hóa dân số

Khen thưởng công an phường An Cựu vì liên tiếp lập chiến công trấn áp tội phạm ma túy

Sáng 25/7, Đảng ủy, UBND phường An Cựu đã khen thưởng tập thể và các cá nhân Công an phường An Cựu cùng các lực lượng phối hợp trên địa bàn phường, Công an TP. Huế vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy.