Thêm điểm giải trí lành mạnh cho trẻ em người dân tộc thiểu số

Trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ em

Ngày 3/7, Tổ chức Hue Help khai giảng khóa học bơi an toàn trong khuôn khổ dự án phòng, chống đuối nước cho trẻ em do Tổ chức Campaign Tobacco-Free Kids (CTFK) tài trợ.