Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là công trình văn hóa-nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc. Nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng, nơi để nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc cùng tưởng nhớ, tri ân sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng, tình hữu nghị quốc tế cao đẹp mà Người đã để lại. Qua đó, góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định việc khánh thành công trình rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy Bác gần gũi hơn, ghi nhớ những lời Bác dạy và quyết tâm thực hiện những mong ước của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện nghi thức khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm lo để công trình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ quen thuộc, góp phần tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc và là nơi những người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam đến Hàn Quốc tới thăm, thể hiện tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm nhận gần gũi hơn với đất nước Việt Nam.