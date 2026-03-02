Thiết kế tổng thể mô hình tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan; các ý kiến phát biểu tại cuộc họp rất tâm huyết, trách nhiệm, đã bổ sung, đóng góp nhiều nội dung quan trọng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc xây dựng nghị quyết này phải được tiếp cận từ tư duy chiến lược dài hạn; không phải xây dựng nghị quyết cho 1 nhiệm kỳ mà phải là một khung hành động cho một chặng đường 20 năm, 25 năm tới. Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, có nghiên cứu mô hình của những nước đi trước để lựa chọn mô hình tối ưu và phù hợp.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết, Tổng Bí thư nêu rõ, xác định đúng tầm nhìn xây dựng nghị quyết; đặt vấn đề ở tầm lịch sử và tư duy phát triển. Đây phải là bản thiết kế tổng thể cho mô hình tăng trưởng kinh tế 2 con số của Việt Nam; là kim chỉ nam hành động để cả hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, triển khai nghị quyết một cách nhất quán, hiệu quả và bền vững. Tăng trưởng phải ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ; có lộ trình rõ ràng, phù hợp với quy luật khách quan của kinh tế, giai đoạn trước đặt nền móng, tạo nền tảng cho giai đoạn sau, bảo đảm tăng trưởng liên tục 2 con số dài hạn, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Cải cách thể chế phải được thực hiện thực chất, triệt để, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh. Các quy định pháp luật phải rõ ràng và có tính pháp quyền cao. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, không tham nhũng, thực sự hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hiệu quả, đội ngũ cán bộ có tầm nhìn, có năng lực và đặc biệt là sự chính trực.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục làm rõ hơn nội dung của việc xác lập mô hình tăng trưởng mới. Phải chuyển đổi căn bản về cấu trúc động lực, tức là thay đổi “động cơ” của nền kinh tế chứ không chỉ đơn thuần là điều chỉnh cách vận hành, để hình thành một nền kinh tế hiện đại, năng suất cao, có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Đồng thời, mô hình tăng trưởng mới không chỉ thiên về kinh tế; tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo thêm công ăn việc làm, giảm tình trạng thất nghiệp, xóa đói, giảm nghèo, giảm chênh lệch giàu nghèo, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa-xã hội...

P. Chủ động quản trị rủi ro để bảo đảm tăng trưởng cao nhưng an toàn và bền vững, không để các cú sốc vĩ mô, biến động bên ngoài hay bất ổn xã hội làm gián đoạn quỹ đạo phát triển.

Yêu cầu đặc biệt quan tâm đến kỷ luật thực thi và cơ chế tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư cho rằng phải thiết lập một hệ thống lãnh đạo-quản trị-giám sát đồng bộ, có khả năng huy động toàn xã hội vào mục tiêu phát triển. Đổi mới mạnh mẽ, thực chất khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quản lý theo kết quả đầu ra; khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực quản trị quốc gia và gắn tăng trưởng với công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tăng trưởng phải đặt trong tổng thể bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, không đánh đổi ổn định, công bằng và chủ quyền lấy tăng trưởng đơn thuần, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đến năm 2045.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẩn trương nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV xem xét quyết định.

