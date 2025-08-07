Tổng Bí thư và Phu nhân thăm Hàn Quốc: Đưa quan hệ Việt-Hàn lên tầm cao mới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Công ty trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam (vốn Hàn Quốc) tại Khu Công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8/2025.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Chuyến thăm được kỳ vọng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả, toàn diện và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Quan hệ giữa hai nước có nền tảng vững chắc dựa trên nhiều nét tương đồng về truyền thống, văn hóa, lịch sử, cơ cấu kinh tế bổ sung cho nhau, đặc biệt là tình cảm hữu nghị và sự nỗ lực hướng tới tương lai của chính phủ và nhân dân hai nước.

Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển thành mối quan hệ hợp tác mẫu mực vào loại hàng đầu thế giới. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, quốc hội.

Hai nước ra Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác toàn diện thế kỷ XXI” vào tháng 8/2001 nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Quan hệ hai nước tiếp tục được nâng cấp lên thành “Đối tác Hợp tác Chiến lược” vào tháng 10/2009 và đặc biệt là dấu mốc nâng quan hệ lên thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện” vào tháng 12/2022. Đây là những bước phát triển tạo khuôn khổ cho việc nâng tầm hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ tháng 12/2022 đến nay, các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực và chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về phía Việt Nam, gần đây có các chuyến thăm Hàn Quốc của: Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng 7/2024); Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (tháng 6/2024); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (tháng 8/2025)...

Về phía Hàn Quốc, gần đây có các chuyến thăm Việt Nam của: Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Park Sang Woo (tháng 3/2025); Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Song Miryung (tháng 3/2025); Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Ahn Duk-geun thăm và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam-Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (tháng 4/2025); Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul thăm chính thức và dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư tại Việt Nam (tháng 4/2025)…

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc (Hà Nội, 29/7/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hiện nay, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác tương đối đa dạng, bao gồm cả hợp tác đa ngành và hợp tác trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể, ở nhiều cấp khác nhau.

Hai bên hiện duy trì kênh trao đổi theo cơ chế “Đối thoại chiến lược Ngoại giao-An ninh-Quốc phòng cấp Thứ trưởng," “Đối thoại an ninh Việt-Hàn cấp Thứ trưởng” và “Đối thoại Quốc phòng Việt-Hàn cấp Thứ trưởng”...

Các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước hiện đang hoạt động thuận lợi, hiệu quả, linh hoạt, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh và nhu cầu thực tế trong từng lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Trên diễn đàn đa phương, Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ và có những đóng góp tích cực tại các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) và các cơ chế hợp tác khu vực như Mekong-Hàn Quốc, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN+3, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS)... Đặc biệt, Việt Nam đã đóng vai trò đi đầu trong việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN với tư cách là điều phối viên đối thoại Hàn Quốc-ASEAN.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột trong quan hệ hai nước

Hợp tác kinh tế, thương mại là trụ cột chính trong quan hệ hai nước, cũng là điểm sáng trong hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam. Sau hơn 30 năm giao thương, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Với Việt Nam, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác số 1 của Việt Nam về đầu tư trực tiếp (FDI); đứng thứ 2 về hợp tác phát triển (ODA); đứng thứ 3 về thương mại. Còn với Hàn Quốc, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng từ 500 triệu USD năm 1992 lên tới 87 tỷ USD năm 2022; 76,1 tỷ năm 2023; và 81,5 tỷ USD năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Về đầu tư, tính đến tháng 5/2025, tổng đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam đạt 94 tỷ USD với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Công nhân nhà máy Sung Hwa Vina (vốn Hàn Quốc) tại Khu Công nghiệp Hòa Bình (Tây Ninh) kiểm tra sợi trên máy dệt tất. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc đã đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam, như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu với doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus... Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 112 dự án đầu tư tại Hàn Quốc với tổng vốn đạt 37,4 triệu USD.

Về hợp tác phát triển (ODA), lãnh đạo Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác phát triển chiến lược quan trọng hàng đầu với cam kết triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển giữa hai nước với quy mô 200 triệu USD trong giai đoạn 2024-2027; hỗ trợ thực hiện Dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2; thúc đẩy các khoản vay tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu trị giá 4 tỷ USD giai đoạn 2023-2030…

Đánh giá về triển vọng hợp tác thời gian tới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng đã đến lúc nâng cao chất lượng hợp tác thông qua các ngành công nghiệp tương lai như AI, công nghệ cao, dịch vụ và nội dung số.

Từ góc nhìn của Hàn Quốc, Việt Nam là một quốc gia có đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm của các ngành công nghiệp tăng trưởng mới với những lợi thế như: nguồn nhân lực trẻ và tài năng; môi trường đầu tư hấp dẫn; mạng lưới thương mại đa tầng hiệu quả.

Còn Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ thì cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hiện nay không chỉ là sự hợp tác kinh tế thông thường mà thực sự đã chuyển hóa thành một mô hình cộng hưởng chiến lược.

Đối với Hàn Quốc, Việt Nam là cửa ngõ để bước vào ASEAN, là chỗ dựa để thâm nhập khu vực và cũng là người bạn trên nhiều nẻo đường quốc tế.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: đứng đầu về đầu tư trực tiếp (FDI), đứng thứ hai về ODA. Trong ảnh: Dây chuyền lắp ráp máy giặt tự động hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (100% vốn Hàn Quốc). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Bên cạnh đó, Việt Nam và Hàn Quốc là những nền kinh tế tương hỗ trong cấu trúc; Việt Nam là nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ; Hàn Quốc có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển.

Vì vậy, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng ngoài thương mại và đầu tư, hai nước cần mở rộng trao đổi, và làm sâu sắc thêm hợp tác trong những lĩnh vực mới, then chốt. Những lĩnh vực này bao hàm cả đầu tư và chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển hạ tầng và tài chính, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi cung ứng và hội nhập toàn cầu, thể chế và chính sách…

Hiện hai bên đã thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung trong 6 lĩnh vực, gồm: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghiệp thông tin và Truyền thông Hàn Quốc và Bộ Khởi nghiệp Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang triển khai một số dự án, bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ Việt Nam đánh giá hiện trạng khoa học và công nghệ để có các chính sách phù hợp, hợp tác kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Năm 2024, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn chuyển đổi số Việt Nam-Hàn Quốc 2024, nhất trí tăng cường hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng cốt lõi…

Ngoài ra, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân cũng là nền tảng vững chắc để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Hai bên phối hợp triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giai đoạn 2023-2025. Hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch của mỗi nước. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim ảnh, ẩm thực, thời trang của Hàn Quốc rất được ưa chuộng tại Việt Nam; ngược lại, văn hóa, ẩm thực Việt Nam cũng ngày càng được phổ biến hơn tại Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhận định với ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc (K-content) đã được khẳng định trên thị trường toàn cầu, hợp tác văn hóa giữa hai nước sẽ không chỉ đơn thuần là chia sẻ những nét đẹp của nhau mà còn tạo ra cơ hội cùng có lợi cho cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, với hơn 5 triệu lượt thăm viếng lẫn nhau hằng năm, có thể thấy mức độ giao lưu sôi nổi giữa người dân hai nước, qua đó tạo dựng nên nền tảng vững chắc của niềm tin và tình hữu nghị.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết hiện nay, với khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc cùng với những người lao động Việt Nam đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc chính là cây cầu vững chắc kết nối Hàn Quốc và Việt Nam, là những “nhà ngoại giao nhân dân” đáng tin cậy thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước.

Những vị khách du lịch đầu tiên trên chuyến bay VJ837 cất cánh từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ Hàn Quốc đến Khánh Hòa sau 2 năm bị tạm ngừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (20/5/2022). (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Với sự tin cậy đó, hai nước tích cực trao đổi và mở rộng thêm nhiều ngành nghề đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc; tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi giáo viên, học sinh giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp với cơ sở này. Hàn Quốc đã có nhiều chương trình hỗ trợ Việt Nam về phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác trụ cột, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh… cũng luôn được thúc đẩy mạnh mẽ. Hợp tác địa phương giữa hai nước cũng được tăng cường, hiện có khoảng 100 cặp quan hệ địa phương giữa hai nước được thiết lập.

Mở ra chương mới, gắn kết quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc

Chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 10 đến 13/8 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6/2025.

Chuyến thăm lần này chính là minh chứng rõ nét sự trưởng thành của mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, được lãnh đạo hai nước vun trồng qua hơn 3 thập kỷ. Những trao đổi, những cam kết trong chuyến thăm này, bên cạnh những con số, còn là những cam kết cho sự phát triển bền vững của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực nói chung, hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây chính là thời điểm phù hợp để lãnh đạo hai bên cùng nhau truyền đi thông điệp về quyết tâm hợp tác chặt chẽ và toàn diện vì hòa bình ổn định, vì phát triển bền vững của khu vực cũng như của thế giới.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “30 năm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc” do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hãng Thông tấn YONHAP (Hàn Quốc) tổ chức, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Đại sứ Vũ Hồ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ là động lực mới, khơi gợi những giải pháp lâu dài, hiệu quả cho dòng chảy quan hệ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, thông qua chuyến thăm, Hàn Quốc mong muốn mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai nước sang các lĩnh vực chiến lược và hướng tới tương lai.

Tổng thống Lee Jae Myung nhận định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang theo đuổi tầm nhìn quốc gia "trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030" và "trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045," và trong tiến trình phát triển này, Hàn Quốc sẽ là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam.

Các lĩnh vực như điện hạt nhân, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng cơ sở, cũng như các ngành công nghiệp khoa học-công nghệ tiên tiến sẽ đóng vai trò then chốt trong hiện thực hóa tầm nhìn quốc gia của Việt Nam.

Ngoài ra, Tổng thống Lee Jae Myung cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam còn có điểm chung là cùng đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC vào các năm 2025 và 2027. Vì vậy, hai nước sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tích cực không chỉ trong khuôn khổ APEC mà còn trên nhiều diễn đàn đa phương khác.

Tổng thống Hàn Quốc đánh giá vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác kinh tế, hai nước còn là những đối tác toàn diện cùng hướng tới tương lai trên trường quốc tế./.