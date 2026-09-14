Công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ - Ảnh: TTXVN

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Bí thư và Thường trực các tỉnh, thành ủy: Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Trị, Huế và Cà Mau.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Cụ thể gồm:

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các Phó Ban Đảng Trung ương - Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú trao các quyết định; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tất cả các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công; không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan mới đến và các cấp thống nhất chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy phải khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình cán bộ; duy trì và phát huy tốt hơn nữa, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực tuyên giáo; nhất là chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các giải pháp lớn quan trọng về kinh tế-xã hội, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, xuất bản và báo chí.

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí vừa nhận quyết định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quan tâm, đào tạo, tin tưởng và quyết định giao trọng trách mới.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhận thức sâu sắc rằng, vinh dự, tự hào của nhiệm vụ mới luôn đi đôi với trách nhiệm vô cùng nặng nề, khẳng định cùng với sự nỗ lực của bản thân, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự đồng hành, ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đặc biệt là sự đồng lòng, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của tập thể lãnh đạo mới.

Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp cam kết tuyệt đối chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chung sức, chung lòng cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo cơ quan mới tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết, không ngừng nỗ lực, tận tâm cống hiến, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao./.