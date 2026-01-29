Quyết tâm mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ toàn diện Việt Nam-Jordan

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: representatives.jo)

Đây là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa Lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi ông nhậm chức. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác nghị viện.

Vương quốc Hashemite Jordan là quốc gia Trung Đông có tình hình chính trị-xã hội ổn định và đang nỗ lực triển khai chiến lược 10 năm “Tầm nhìn hiện đại hóa kinh tế” nhằm tập trung cải cách kinh tế theo hướng bền vững, hiệu quả.

Thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980, Việt Nam và Jordan tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên có tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác song phương được thúc đẩy mạnh mẽ, nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein (tháng 11/2025). Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước, mở ra giai đoạn mới đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả với nhiều kết quả tích cực. Hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 237 triệu USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 232 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, hàng dệt may, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ chất dẻo, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng… Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng chính gồm hóa chất, phân bón các loại, đá quý… Việt Nam và Jordan đã ký kết các hiệp định hợp tác về vận chuyển hàng không, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại...

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi diễn ra chỉ ba tháng sau chuyến thăm của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein, và cũng ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ta được tổ chức thành công với các phương hướng, mục tiêu và các định hướng chiến lược lớn, có ý nghĩa lịch sử nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan góp phần mở rộng không gian đối ngoại và không gian phát triển, tạo bước chuyển thực chất trong quan hệ của Việt Nam với Jordan nói riêng và các nước khu vực Trung Đông nói chung; đồng thời nhằm triển khai các nội dung đã được thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein.

Các nhà lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, đặc biệt về quốc phòng-an ninh, kinh tế, Halal, y tế, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ chống xâm nhập bờ biển bằng rạn san hô...

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Quốc hội hai nước thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện cả trên bình diện song phương cũng như tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực, nhằm phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương liên chính phủ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan thể hiện quyết tâm của Việt Nam triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Những kết quả từ chuyến thăm sẽ góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận, mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực tiềm năng, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

