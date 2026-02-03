  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tăng cường an ninh tại Bắc Cực

ClockThứ Tư, 04/02/2026 08:31
Trong cuộc điện đàm ngày 2/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đồng cấp Canada Mark Carney một lần nữa khẳng định cam kết hợp tác nhằm bảo đảm an ninh và bảo vệ chủ quyền tại khu vực Bắc Cực.

NATO và Đan Mạch nhất trí tăng cường an ninh tại Bắc Cực

Thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, hai thủ tướng nhắc lại lập trường ủng hộ các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định rằng mọi quyết định về tương lai Greenland thuộc thẩm quyền của vùng lãnh thổ này và Đan Mạch. Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm tăng cường an ninh toàn khu vực Bắc Cực, gồm cả hợp tác trong khuôn khổ NATO.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã lên tiếng phản đối Mỹ vì “theo đuổi mục tiêu gây chia rẽ trong vấn đề Greenland”. Phát biểu tại phiên họp cơ quan lập pháp Greenland ngày 2/2, ông Nielsen nêu rõ, việc Mỹ tiếp tục gây sức ép với Greenland là không thể chấp nhận.

Trong 14 tháng qua, Greenland phải chịu áp lực từ những tuyên bố lặp lại của Mỹ về việc “mua lại” vùng lãnh thổ này. Mặc dù bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực, Mỹ vẫn không từ bỏ nỗ lực sáp nhập hoặc tìm kiếm vai trò quản lý đối với Greenland. Theo ông Nielsen, quan điểm này không chỉ của Tổng thống Donald Trump, mà của cả một số nhà hoạch định chính sách và nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ. Mục đích là “coi thường và gây chia rẽ” đối với Greenland.

Chính quyền Greenland tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Mỹ và khẳng định lại rằng Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, Greenland vẫn tiến hành đối thoại với Mỹ, nhất là qua các kênh cấp cao và chính quyền Greenland sẽ nỗ lực đạt kết quả cụ thể.

https://nhandan.vn/tang-cuong-an-ninh-tai-bac-cuc-post941040.html?gidzl=pmI0N3BLSJVD6ObSCijnDiqHYbWhmI0prXRPLYp193g1G8a7VS4cQD11t55-nN1lr4QDK3Z8uibSDjLyDG

 Từ khóa: tăng cườngan ninhBắc Cực
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WCO 2026 đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng

Diễn ra từ ngày 28-30/1/2026 tại Abu Dhabi (UAE), Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tập trung vào sự thích ứng của cơ quan hải quan trong bối cảnh thương mại và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, đặc biệt là vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ trong bảo đảm an ninh, thúc đẩy thương mại.

WCO 2026 đặt trọng tâm vào đổi mới công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng
Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Sáng 27/1, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top