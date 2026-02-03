Tăng cường an ninh tại Bắc Cực

Thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết, hai thủ tướng nhắc lại lập trường ủng hộ các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; khẳng định rằng mọi quyết định về tương lai Greenland thuộc thẩm quyền của vùng lãnh thổ này và Đan Mạch. Hai bên cũng thảo luận về các nỗ lực nhằm tăng cường an ninh toàn khu vực Bắc Cực, gồm cả hợp tác trong khuôn khổ NATO.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã lên tiếng phản đối Mỹ vì “theo đuổi mục tiêu gây chia rẽ trong vấn đề Greenland”. Phát biểu tại phiên họp cơ quan lập pháp Greenland ngày 2/2, ông Nielsen nêu rõ, việc Mỹ tiếp tục gây sức ép với Greenland là không thể chấp nhận.

Trong 14 tháng qua, Greenland phải chịu áp lực từ những tuyên bố lặp lại của Mỹ về việc “mua lại” vùng lãnh thổ này. Mặc dù bác bỏ khả năng sử dụng vũ lực, Mỹ vẫn không từ bỏ nỗ lực sáp nhập hoặc tìm kiếm vai trò quản lý đối với Greenland. Theo ông Nielsen, quan điểm này không chỉ của Tổng thống Donald Trump, mà của cả một số nhà hoạch định chính sách và nhân vật có ảnh hưởng tại Mỹ. Mục đích là “coi thường và gây chia rẽ” đối với Greenland.

Chính quyền Greenland tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Mỹ và khẳng định lại rằng Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, Greenland vẫn tiến hành đối thoại với Mỹ, nhất là qua các kênh cấp cao và chính quyền Greenland sẽ nỗ lực đạt kết quả cụ thể.

