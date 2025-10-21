Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và EU trong lĩnh vực đầu tư số

Phiên toàn thể với chủ đề "Chủ quyền dữ liệu và công nghệ trong kỷ nguyên đám mây và AI".

Tham dự có: Đại diện ngoại giao đoàn một số quốc gia châu Âu tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cùng một số tập đoàn, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Âu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là yêu cầu tất yếu để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ. Việt Nam xác định chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội với 3 trụ cột chính (gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số); lấy dữ liệu, công nghệ và con người làm nền tảng.

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại Phiên toàn thể khai mạc Diễn đàn.

Chia sẻ những nỗ lực trong xây dựng thể chế, tạo dựng cơ sở pháp lý cùng các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy và triển khai phát triển công nghệ số của Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, EU đã và đang là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao kinh nghiệm của châu Âu trong phát triển công nghệ số có trách nhiệm, đề cao đạo đức, quyền riêng tư và phát triển bền vững - những giá trị mà Việt Nam đang kiên định theo đuổi.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, Diễn đàn là nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu của Việt Nam và châu Âu cùng nhau trao đổi, kết nối và tìm kiếm giải pháp thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trọng tâm để cùng nhau kiến tạo một tương lai số bền vững, nhân văn và thịnh vượng hơn cho cả hai bên.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, Diễn đàn “Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam” diễn ra trong bối cảnh EU và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang trở thành đối tác quan trọng, tin cậy của nhau trong nhiều lĩnh vực; đặc biệt trong hợp tác khoa học, công nghệ, phát triển bền vững.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Đánh giá cao tầm nhìn cùng những kết quả tích cực của Việt Nam trong phát triển lĩnh vực công nghệ số, kỹ thuật số, Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU vinh dự được đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này và cam kết sẽ củng cố mối quan hệ song phương về đầu thư thương mại, kinh doanh công nghệ số, kỹ thuật số và phát triển xanh. EU mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư số, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chuyên môn sâu nhằm khai thác những tiềm năng to lớn giữa hai bên phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số, phát triển bền vững của Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier cho rằng, với tầm nhìn chung về kinh tế số, tăng trưởng xanh, bền vững và trên tinh thần hai bên cùng có lợi, Diễn đàn sẽ thúc đẩy sự kết nối, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp EU với các đơn vị, công ty, doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực cụ thể như: Phát triển công nghệ mới cho hạ tầng giao thông vận tải, chuyển đổi số xây dựng hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; góp phần tích cực cho trong quá trình Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu về phát triển công nghệ số, xây dựng chính quyền số…

Diễn đàn gồm có 6 phiên làm việc với nội dụng hướng tới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp EU với doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan Nhà nước Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực phát triển bán dẫn, kết nối viễn thông, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, số hóa doanh nghiệp… để cùng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái hợp tác số mở, tin cậy, dựa trên sự tôn trọng chủ quyền dữ liệu và cùng nhau kiến tạo các giá trị bền vững.