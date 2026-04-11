Lãnh đạo các nước, chính đảng và tổ chức quốc tế chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro Cruz chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; cho biết đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng và năng lực lãnh đạo đã được thực tiễn chứng minh, để tiếp tục dẫn dắt dân tộc Việt Nam anh hùng trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đại tướng Raul Castro Cruz nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9 năm 2024 khi hai bên cùng khẳng định quyết tâm bảo vệ lý tưởng cách mạng, kiên cường trước các thách thức và tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực mà Chủ tịch Fidel và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng, để lại di sản muôn đời cho các thế hệ mai sau. Đại tướng Raul Castro Cruz nhấn mạnh Việt Nam và Cuba là hai dân tộc anh em, gắn bó bởi lịch sử chung đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và tình hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em, thủy chung, son sắt.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba, Miguel Diaz Canel chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; bày tỏ tin tưởng trên cương vị vừa là Tổng Bí thư, vừa là người đứng đầu Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục dẫn dắt đất nước Việt Nam vững bước trong giai đoạn phát triển và cất cánh mới của dân tộc; đồng thời, cùng nhau vun đắp và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lịch sử, đặc biệt, son sắt thủy chung giữa hai nước.

Quốc vương Brunei Darusalam Haji Hassanal Bolkiah chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước là minh chứng cho sự tận tâm và những đóng góp bền bỉ của Tổng Bí thư; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong những năm tới. Quốc vương bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; nhấn mạnh Singapore luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tổng thống Tharman Shanmugaratnam khẳng định hai nước có nhiều lợi ích chung trong thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế số, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương cũng như hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; thể hiện niềm tin vào năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới các mục tiêu phát triển quốc gia vào năm 2030 và 2045, nhằm ổn định, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Tổng thống Timor-Leste bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều tiến bộ nổi bật trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế đang phát triển sang nền kinh tế tiên tiến, năng động hơn, đặc biệt thông qua việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường vai trò trên trường khu vực và quốc tế. Tổng thống Jose Ramos-Horta cũng tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, cả ở cấp độ song phương và trong khuôn khổ khu vực, đặc biệt là ASEAN.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, bày tỏ vui mừng về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giao lưu nhân dân kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2025. Tổng thống Lee Jae Myung tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững và khẳng định Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển với vai trò là đối tác hợp tác hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nhật Bản và Việt Nam trong những năm gần đây đã và đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh và giao lưu nhân dân; bày tỏ mong muốn cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Quyền Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Pedro Manuel Moreno, Đảng Cộng sản Thụy Điển đã gửi các thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany đã gửi các thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer, Chủ tịch Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) Doreen Bogdan-Martin đã gửi các thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; khẳng định quyết tâm vững chắc của Cuba trong việc tiếp tục thúc đẩy tăng cường mối quan hệ hữu nghị anh em mang tính lịch sử giữa Cuba và Việt Nam, mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn và hợp tác đa ngành.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn. Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Singapore đang phát triển tốt đẹp, với hợp tác ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon và kinh tế số, Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC năm 2027.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ; bày tỏ tin tưởng, dưới khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và đóng vai trò là một động lực thúc đẩy kinh tế quan trọng của khu vực. Thủ tướng Thái Lan mong muốn phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và của cả khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gửi thông điệp chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ; mong muốn được hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để tiếp tục làm sâu sắc và củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Grlic Radman đã gửi các thư, thông điệp chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.