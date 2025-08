Thủ tướng: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách về đất đai

Cần có chính sách cụ thể để bảo vệ lao động tự do

Hơn 30 năm, do hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, ba tôi, một cán bộ trung cấp ngành lâm nghiệp đang làm việc cho một lâm trường ở Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) đã phải bỏ việc về quê mưu sinh. Từ đó, ông trở thành lao động tự do. Cái từ lao động tự do hay gọi nôm na là “thợ đụng” như vận vào nhà tôi với bao nỗi vất vả, gian truân và bấp bênh. Cho đến giờ ông đã hơn 70 tuổi, con cái đã trưởng thành, cuộc sống không còn phải chật vật nhưng ông vẫn cứ tiếc nuối, giá ngày trước không bỏ việc, giờ đã có cuốn sổ hưu để an tâm tuổi già.