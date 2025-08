Hội đồng Nhân dân thành phố chất vấn nhiều vấn đề nóng

* Đại biểu Dương Thị Thu Truyền nêu câu hỏi chất vấn : Đến ngày 30/6/2025, số liệu mới nhất do Sở Tài chính cung cấp, nguồn ngân sách Trung ương còn 436,926 tỷ đồng chưa giải ngân; trong số 155,979 tỷ đồng vốn sự nghiệp đã được Trung ương giao cho thành phố có 125,881 tỷ đồng (chương trình giảm nghèo 76,448 tỷ đồng và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 49,437 tỷ đồng) chưa được thành phố phân bổ. Đề nghị UBND thành phố cho biết giải pháp để giải ngân hết các nguồn lực Trung ương phân bổ này từ nay đến cuối năm?

Thực tế triển khai những năm qua cho thấy vốn sự nghiệp của ngân sách Trung ương phân bổ cho thành phố để thực hiện các chính sách, dự án thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vượt cao so với nhu cầu làm tỷ lệ giải ngân hằng năm thấp và phải chuyển nguồn sang năm sau.

Vốn sự nghiệp giải ngân, vốn năm 2025 là 16,325/155,979 tỉ đồng, đạt 10,5%/10,8% bình quân chung cả nước). Số vốn giải ngân này của CTMTQG xây dựng nông thôn mới. 2 CTMTQG còn lại (giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) chưa giải ngân do chưa phân bổ. Nguyên nhân đó là vốn ngân sách Trung ương giao muộn. Tháng 3, tháng 4/2025 là thời điểm sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp nên các địa phương cấp huyện không đăng ký nhu cầu.

Tuy vậy, thực tiễn triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Ông Bình chỉ ra một số dự án chậm tiến độ do sự thay đổi về cơ chế, chính sách từ Trung ương dẫn đến phải chờ hướng dẫn cụ thể mới có thể triển khai. Bên cạnh đó là tình trạng chậm phân bổ nguồn lực; sự chủ động từ chính quyền cấp cơ sở còn hạn chế trong một số trường hợp.

09h22

* Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn trả lời:

Ùn tắc giao thông có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên có thể thấy do số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng ở nhiều đô thị. Thực tế tại thành phố Huế năm 2025, riêng ô tô dưới 9 chỗ, hiện có hơn 70.000 phương tiện ô tô các loại đang hoạt động. Trong giai đoạn 5 năm gần đây tốc độ gia tăng xe cơ giới cá nhân tại Huế tăng xấp xỉ trên 10%/năm, trong khi năng lực cơ sở hạ tầng không được cải thiện tương ứng dẫn đến tại một số tuyến đường trong đô thị Huế bắt đầu có hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra.

Thống kê hiện nay trên địa bàn thành phố có tổng số 521 tuyến đường đô thị gồm Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường đô thị tổng chiều dài 278,5km, trong đó đường có bề rộng mặt nhỏ từ 10m trở xuống chiếm phần lớn - trên 85%, rất nhiều tuyến đường nhỏ hẹp do lịch sử để lại.

Bên cạnh những nguyên nhân do hệ thống cầu, đường chưa tương xứng với tốc độ phát triển đô thị và lượng người tham gia giao thông ngày càng lớn; những bất cập về hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, việc phân luồng giao thông thì nguyên nhân quan trọng dẫn đến ùn tắc là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là những người điều khiển xe ô tô, mô tô cũng rất lớn.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Tuấn nêu nhiều giải pháp để tránh ùn tắc giao thông

Những nguyên nhân trên đã gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm, trong đó có, những khu vực nút giao giữa đường Lê Lợi và đường Hà Nội khu vực chân cầu Phú Xuân, đoạn giao giữa đường Kim Long và đường Lê Duẩn khu vực chân cầu Dã Viên, đoạn giao giữa đường Bà Triệu và đường Nguyễn Công Trứ khu vực chợ Cống, khu vực ngã 6 nút giao các tuyến đường Hùng Vương - Hà Nội - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bến Nghé… như đại biểu nêu.

Để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cũng cần đồng bộ các giải pháp; có giải pháp ngắn hạn; có giải pháp trung hạn; có giải pháp trong dài hạn…

Đầu tiên, cần tiếp tục quan tâm về quy hoạch, đầu tư mở rộng và xây mới các công trình giao thông:

Về quy hoạch giao thông vận tải, từ 2015 chúng ta đã điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tỉnh đến 2020, tầm nhìn đến 2030, hiện nay, đã được nghiên cứu cập nhật, bổ sung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị (sau này không còn QH giao thông riêng nữa mà đã được tích hợp trong 2 quy hoạch này): Các trục đường hướng tâm, đường vành đai,...đã được quy hoạch tạo khung sườn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong tương lai, trong đó, góp phần mở rộng không gian đô thị, phần luồng giao thông giảm tập trung lưu lượng lớn vào trung tâm đô thị, giảm ùn tắc giao thông.

Hiện nay, chúng ta cũng từng bước xây dựng các công trình này, như, cầu Nguyễn Hoàng, đường vành đai 2, đường Tố Hữu nối dài,...

Kể từ ngày 26/3/2025 khi cầu Nguyễn Hoàng đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần giảm đáng kể về vấn đề ùn tắc giao thông tại nút giao phía Bắc cầu Dã Viên, dòng xe lưu thông giữa hai bờ khu vực từ cầu Dã Viên về phía thượng nguồn sông Hương đã được chia sẻ bởi cầu Nguyễn Hoàng và sắp tới đây khi tuyến đường vành đai 2 nối thông từ đường Võ Văn Kiệt từ cầu Lim về cầu Nguyễn Hoàng ra phía Bắc thông với đường Nguyễn Văn Linh, cùng với việc hoàn thành mở rộng cầu Kim Long; hoàn thành nút giao nối đường Phạm Thị Liên với đường Lê Duẩn thì chắc chắn vấn đề ùn tắc giao thông tại nút giao phía Bắc cầu Dã Viên sẽ được giải quyết khá triệt để.

Về nút giao đường Bà Triệu - Nguyễn Công Trứ thì hiện nay, Ban quản lý dự án Đô thị xanh Huế - Green city thuộc Sở Tài chính đang tiến hành đầu tư mở rộng cầu Vỹ Dạ, khi công trình hoàn thành và nút giao khu vực này được tổ chức lại thì sẽ góp phần tích cực cho việc lưu thông.

Giải pháp về phương tiện: Cần tăng cường phương tiện giao thông công cộng như, xe bus nội đô đã được xã hội hóa hoàn toàn, năm 2023 chúng ta đã tiếp tục đưa thêm 10 tuyến vào khai thác sử dụng, như vậy, hiện nay, có 15 tuyến đều có xe bus hiện đại đẹp, chất lượng phục vụ tận tình, chu đáo. Loại hình này đang phục vụ tốt cho người dân, du khách đi lại cũng góp phần giảm thiểu xe cá nhân gây ùn tắc giao thông.

Về tổ chức giao thông cũng đã được thành phố quan tâm chỉ đạo. Đề án tổ chức giao thông cho khu vực trung tâm và vùng phụ cận đã được UBND thành phố phê duyệt tháng 11/2023 và đã bàn giao cho 2 phường Thuận Hóa và Phú Xuân tổ chức thực hiện, trong đó có phân luồng 1 số loại xe, tổ chức giao thông lại 1 số nút giao thông,... đây cũng là giải pháp góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, bởi vì ta cũng không đủ nguồn lực lớn để mở rộng tất cả các tuyến đường, và cũng không phải khi nào cũng phải mở một cách cơ học làm mất ổn định đời sống dân sinh. Đây là giải pháp tối ưu hóa nguồn lực, góp phần tích cực giảm ùn tắc giao thông.

Trong đề án cũng đã tính đến cho nút giao khu vực ngã 6 nút giao các tuyến đường Hùng Vương - Hà Nội - Đống Đa - Lê Quý Đôn - Bến Nghé, nếu thật sự cần thiết và khi có đủ nguồn lực có thể xây dựng nút khác mức ở đây, đồng thời với giải pháp phân phân luồng và đèn giao thông sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng thỉnh thoản ùn tắc ở nút giao này.

Đối với các tuyến đường nhỏ hẹp hiện nay, thành phố đã có quy định dừng, đỗ xe ô tô một bên theo ngày chẵn, lẻ. Tuy nhiên, một số đoạn tuyến vẫn còn xảy ra ùn tắc thì nên xem xét kết hợp thêm các giải pháp như, đề nghị các phường xã nghiên cứu, đặc biệt là 2 phường trung tâm là Thuận Hóa, Phú Xuân có liên quan trực tiếp đến các nút giao mà đại biểu nêu, quan tâm đến các giải pháp như, cấm rẽ trái vào giờ cao điểm; cấm đỗ cục bộ trên 1 số đoạn thường xảy ra ùn tắc; cấm đỗ xe vào các giờ cao điểm trong ngày (giờ nào thường ùn tắc thì cấm); hạn chế ô tô tải, ô tô khách, xe 3 bánh đi vào tuyến các tuyến này vào giờ cao điểm.

Ngoài ra, hiện nay các cơ quan chức năng đã ứng dụng khoa học công nghệ... như camera an ninh, camera xử phạt nguội, để xử lý nghiêm về những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, nâng cao văn hóa giao thông, thượng tôn pháp luật nhằm góp phần tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung, ùn tắc giao thông nói riêng.

Về một số biển báo giao thông trên địa bàn, các biển báo bị che khuất, mất tầm nhìn,… Sở sẽ tiếp thu đề nghị các đơn vị quản lý đường, quản lý hạ tầng giải quyết, mong đại biểu, cử tri khi bắt gặp vấn đề thì phản ảnh trực tiếp đến đơn vị quản lý đường hoặc trực tiếp về Sở, hoặc qua Hue-S để các bên liên quan nắm vấn đề để sớm khắc phục, giải quyết triệt để các điểm bất cập.