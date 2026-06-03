Cục Khí tượng Australia cánh báo nguy cơ tác động mạnh mẽ từ hiện tượng El Nino

Hình ảnh một hồ chứa bị khô cạn trong mùa khô ở tỉnh Trung Java, Indonesia năm 2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo báo cáo mới nhất của Cục Khí tượng Australia (BoM), vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương đã chính thức bước vào pha El Nino của chu kỳ khí hậu ENSO (Hiện tượng El Nino Dao động Nam). Về bản chất, đây là trạng thái “nóng lên” bất thường của lớp nước biển bề mặt vùng xích đạo, dẫn tới hàng loạt hệ lụy thời tiết trên quy mô toàn cầu.

Báo cáo cho biết hiện tượng El Nino thường liên quan đến lượng mưa mùa đông và mùa xuân ít hơn ở Australia, đặc biệt là phần lãnh thổ ở phía đông của đất nước, và nhiệt độ ban ngày cao hơn ở các khu vực phía nam.

Hiện tượng El Nino trước đó, bắt đầu vào năm 2023 và kết thúc vào năm 2024, bao gồm giai đoạn ba tháng khô hạn nhất trong lịch sử Australia, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023.

Cục Khí tượng Australia (BoM) cho biết các dự báo cho thấy hiện tượng El Nino hiện tại có khả năng kéo dài đến nửa cuối năm 2026, nhưng tác động của nó sẽ khó dự đoán do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng thiên nhiên này sẽ chia thời tiết thế giới thành hai thái cực, trong khi các quốc gia Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) và Australia sẽ phải đối mặt với nguy cơ hạn hán, nắng nóng gay gắt và thiếu nước nghiêm trọng, thì bờ Tây nước Mỹ và khu vực Nam Mỹ lại phải chống chọi với mưa hiện tượng bão dồn dập và lũ lụt diện rộng.

Do tác động của hiện tượng El Nino, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một năm thời tiết đầy biến động khi nền nhiệt toàn quốc tăng cao từ 0,5 đến 2 độ C, khiến nắng nóng kéo dài gay gắt hơn so với năm 2025. Đáng chú ý, lượng mưa trên cả nước có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng từ 25% đến 50%, đặc biệt là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng cục bộ tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn vào cuối năm 2026.

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