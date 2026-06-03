  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Cục Khí tượng Australia cánh báo nguy cơ tác động mạnh mẽ từ hiện tượng El Nino

ClockThứ Tư, 17/06/2026 14:39
Ngày 16/6, Cục Khí tượng Australia (BoM) đã công bố rằng một hiện tượng thời tiết El Nino mạnh đang diễn ra ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương.

AI đóng vai trò lớn trong việc giải quyết các thách thức bền vững của châu Á

Hình ảnh một hồ chứa bị khô cạn trong mùa khô ở tỉnh Trung Java, Indonesia năm 2023. (Ảnh: Tân Hoa Xã) 

Theo báo cáo mới nhất của Cục Khí tượng Australia (BoM), vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương đã chính thức bước vào pha El Nino của chu kỳ khí hậu ENSO (Hiện tượng El Nino Dao động Nam). Về bản chất, đây là trạng thái “nóng lên” bất thường của lớp nước biển bề mặt vùng xích đạo, dẫn tới hàng loạt hệ lụy thời tiết trên quy mô toàn cầu.

Báo cáo cho biết hiện tượng El Nino thường liên quan đến lượng mưa mùa đông và mùa xuân ít hơn ở Australia, đặc biệt là phần lãnh thổ ở phía đông của đất nước, và nhiệt độ ban ngày cao hơn ở các khu vực phía nam.

Hiện tượng El Nino trước đó, bắt đầu vào năm 2023 và kết thúc vào năm 2024, bao gồm giai đoạn ba tháng khô hạn nhất trong lịch sử Australia, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023.

Cục Khí tượng Australia (BoM) cho biết các dự báo cho thấy hiện tượng El Nino hiện tại có khả năng kéo dài đến nửa cuối năm 2026, nhưng tác động của nó sẽ khó dự đoán do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng thiên nhiên này sẽ chia thời tiết thế giới thành hai thái cực, trong khi các quốc gia Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) và Australia sẽ phải đối mặt với nguy cơ hạn hán, nắng nóng gay gắt và thiếu nước nghiêm trọng, thì bờ Tây nước Mỹ và khu vực Nam Mỹ lại phải chống chọi với mưa hiện tượng bão dồn dập và lũ lụt diện rộng.

Do tác động của hiện tượng El Nino, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một năm thời tiết đầy biến động khi nền nhiệt toàn quốc tăng cao từ 0,5 đến 2 độ C, khiến nắng nóng kéo dài gay gắt hơn so với năm 2025. Đáng chú ý, lượng mưa trên cả nước có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng từ 25% đến 50%, đặc biệt là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng cục bộ tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn vào cuối năm 2026.

https://nhandan.vn/cuc-khi-tuong-australia-canh-bao-nguy-co-tac-dong-manh-me-tu-hien-tuong-el-nino-post969626.html?gidzl=bLJT9fjvwrsNITGcb6RiKfz8rIkAORbGXaU39Daxx0g6HD5rYsAxNODAqIdSCBvIXKlJVsKx7WvCdtdcNm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Australiatác độngmạnh mẽhiện tượngEl Nino
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảng D World Cup 2026
"Ngựa ô" Nam Mỹ

Cũng như bảng B, khoảng cách giữa các đội ở bảng D, gồm: Mỹ, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia được đánh giá khá cân bằng. Nhưng chính điều này lại đem đến sự khó lường khi mà những bất ngờ tại World Cup thường xuất hiện ở những bảng đấu cân bằng. Năm 2018 là Hàn Quốc, năm 2022 là Nhật Bản, còn tại World Cup 2026, có thể đó là Paraguay…

Ngựa ô Nam Mỹ
Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN

Việc thành lập Trung tâm ASEAN-Australia tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia vào tháng 3/2024 thể hiện cam kết chung của ASEAN và Australia về việc nâng cấp quan hệ đối tác, làm sâu sắc mối quan hệ giữa người dân hai bên, tăng cường hợp tác thực chất trên các trụ cột chiến lược.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Trung tâm ASEAN-Australia và các nước ASEAN
Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Australia đang đứng trước triển vọng phát triển đầy tươi sáng. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức, việc Tokyo và Canberra thắt chặt liên kết đã góp phần tăng “sức đề kháng” của mỗi bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các cú sốc.

Mở rộng không gian hợp tác Nhật Bản-Australia
Tham mưu đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác đối ngoại

Sáng 11/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.

Tham mưu đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác đối ngoại
Mô hình Australia và làn sóng buộc các "ông lớn" công nghệ trả tiền cho báo chí

Chính phủ Australia vừa đề xuất một phiên bản mới của cơ chế thương lượng sử dụng tin tức, nhằm buộc các nền tảng công nghệ chi trả cho nội dung báo chí. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ sự bền vững của ngành báo chí trước sức ép từ các “ông lớn” công nghệ.

Mô hình Australia và làn sóng buộc các ông lớn công nghệ trả tiền cho báo chí

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top