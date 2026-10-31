Hành trình ở sân chơi khu vực, châu lục

Dưới thời HLV Cristiano Roland, bóng đá trẻ Việt Nam đạt nhiều danh hiệu đáng chú ý ở khu vực, châu lục. Ảnh: Baonhandan

Tháng 4/2026, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đăng quang giải U17 Đông Nam Á sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở trận chung kết.

Tiếp đó, tại VCK U17 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia vào tháng 5, U17 Việt Nam khởi đầu bằng chiến thắng 1-0 trước Yemen, sau đó thua Hàn Quốc 1-4. Ở lượt trận cuối vòng bảng, trong tình thế phải cạnh tranh suất đi tiếp, các học trò của HLV Roland ngược dòng đánh bại chủ nhà UAE 3-2. Chiến thắng này đưa Việt Nam vào tứ kết, đồng thời chính thức giành quyền dự FIFA U17 World Cup 2026.

Dù dừng bước trước Australia với tỷ số 0-3 ở vòng tứ kết, nhưng mục tiêu quan trọng nhất của U17 Việt Nam đã hoàn thành. Đáng chú ý, hành trình tại giải châu lục cho thấy U17 Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ có nền tảng tốt hơn, cũng như sở hữu những cá nhân có thể tạo khác biệt, như: Đào Quý Vương, Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lý Xuân Hòa…

Thay đổi này, một phần quan trọng là nhờ tư duy tiếp cận trận đấu. Thay vì “mặc định” chọn phòng ngự số đông khi gặp đối thủ mạnh, U17 Việt Nam hướng đến khả năng kiểm soát bóng, tổ chức đội hình và chủ động tìm cách tiếp cận khung thành.

Đáng chú ý hơn, dưới thời HLV Cristiano Roland, các chân sút trẻ Việt Nam đã biết dùng kỹ năng, tư duy để bù đắp hạn chế thể hình; biết lựa chọn vị trí, xử lý bóng nhanh và hạn chế những pha tranh chấp bất lợi... Đây là điều cần thiết nếu muốn cạnh tranh ở sân chơi quốc tế, nơi đối thủ thường gây áp lực ngay từ phần sân đối phương.

Những nhân tố tạo khác biệt

Nguyễn Lực (trái) - một trong những nhân tố nổi bật của U17 Việt Nam. Ảnh: Baonhandan

Trong đội hình U17 Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt. Tiền vệ thuộc CLB Hà Nội được FIFA lựa chọn là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam tại World Cup 2026 nhờ kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyền bóng đa dạng.

Nguyễn Lực có thể đảm nhiệm vai trò điều phối ở trung tuyến, kết nối các tuyến và tạo ra những đường chuyền mở hướng tấn công. Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, quan sát và tung ra đường bóng có tính đột biến của tiền vệ này sẽ rất quan trọng khi Việt Nam phải đối diện những đội bóng có khả năng pressing mạnh.

Trên hàng công, Nguyễn Văn Dương là gương mặt đáng chờ đợi. Cú đúp trong trận chung kết U17 Đông Nam Á và những màn thể hiện tại giải châu lục cho thấy khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm của tiền đạo trẻ. Đào Quý Vương, Trần Ngọc Sơn, Lê Sỹ Bách cũng là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt nếu được đặt vào những tình huống phù hợp.

Ba thử thách

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại bảng G. Đồ họa: Baonhandan

Tại bảng G, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11, New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23/11 và Mali lúc 20 giờ ngày 26/11 (giờ Việt Nam). Mỗi đối thủ là một kiểu thách thức riêng.

U17 Bỉ là thử thách đầu tiên và cực đại nhất với U17 Việt Nam khi là đương kim Á quân U17 EURO 2026, sở hữu nhiều cầu thủ trưởng thành từ các học viện đào tạo trẻ danh tiếng thế giới như Anderlecht, Genk và Club Brugge.

New Zealand đem đến cho các học trò HLV Cristiano Roland những thách thức về thể hình, không chiến, tranh chấp và kinh nghiệm khi nhiều lần góp mặt tại sân chơi này. Trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, chủ nhân Quả bóng vàng U16 châu Đại Dương, là một trong những nhân tố đáng chú ý.

Mali là đối thủ có thế mạnh về tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp tay đôi. Đại diện châu Phi từng giành ngôi á quân World Cup U17 năm 2015 và hạng 3 năm 2023. Tiền đạo cánh Djigui Koita là nhân tố nổi bật của họ nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Với thể thức 48 đội chia thành 12 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 32 đội. Tại bảng G, xét tương quan thực lực, đẳng cấp…, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ được quyết định ở cuộc chạm trán với New Zealand.

Và kể cả khi không thể vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn đem đến cho người hâm mộ nhiều điều đáng chờ đợi. Là cách thích ứng với tốc độ, sức ép và cường độ tranh chấp ở sân chơi thế giới; là khả năng giữ vững thế trận trước đối thủ vượt trội về mọi mặt; là bản lĩnh trong và sau những thời điểm khó khăn…, để từ đó biết mình có thể đi được đến đâu và cần làm gì để tiến xa hơn.