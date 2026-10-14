Tăng sức hút đầu tư từ chất lượng đồng hành

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn chủ trì họp bàn tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Khu Công nghiệp VSIP Huế.

Thêm dự án, mở rộng cơ hội đầu tư

Theo số liệu từ UBND thành phố, từ đầu năm đến nay, thành phố đã cấp mới 41 DA với tổng vốn đầu tư đăng ký 24.520 tỷ đồng, trong đó, có 6 DA FDI với vốn đăng ký 158,9 triệu USD. Khu vực ngoài khu kinh tế, công nghiệp đóng góp 30 DA với vốn đăng ký 15.363 tỷ đồng; khu vực khu kinh tế, công nghiệp có 11 DA, tổng vốn 9.157 tỷ đồng. Cùng với các DA mới, 11 DA hiện hữu cũng điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung 2.364 tỷ đồng. Việc nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục bố trí vốn mở rộng DA không chỉ bổ sung nguồn lực phát triển mà còn cho thấy vai trò của xúc tiến đầu tư tại chỗ. Bên cạnh tìm kiếm nhà đầu tư mới, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đang hoạt động tháo gỡ khó khăn, triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất cũng là một kênh duy trì và gia tăng dòng vốn.

Một số DA mới cũng bắt đầu chuyển từ thủ tục đầu tư sang giai đoạn triển khai như: Nhà ở xã hội tại Chân Mây có quy mô khoảng 460 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 578 tỷ đồng; Nhà ở xã hội Bàu Vá khoảng 454 căn hộ, tổng vốn khoảng 530 tỷ đồng. DA Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao Đạt Phương cũng đã được khởi công, mở thêm triển vọng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, nhiều DA lớn đã hoàn thành, đi vào hoạt động như: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao... góp phần bổ sung năng lực hạ tầng và sản xuất công nghiệp của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kiểm tra thực tế hiện trạng các dự án điện mặt trời trên địa bàn thành phố Huế.

Cùng với kết quả thu hút DA, hoạt động xúc tiến được mở rộng qua các chương trình tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư lớn đã đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội tại Huế. Điển hình như Công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam (Nhật Bản) tìm hiểu đầu tư DA sản xuất linh kiện điện tử; Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với một số công trình tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô…

Các chương trình xúc tiến tại nước ngoài cũng được gắn với tiếp xúc doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu và xu hướng dịch chuyển dòng vốn. Các đoàn công tác của thành phố đã tham gia hoạt động xúc tiến tại châu Âu, thăm và làm việc tại TP. Bruxelles và Namur (Bỉ), TP. Vienna (Áo) và TP. Budapest (Hungary); ký kết hợp tác giữa Việt Nam và Singapore; tham gia xúc tiến du lịch và phát triển đường bay tại Trung Quốc; chương trình giới thiệu du lịch Huế và xúc tiến mở đường bay tại thành phố Seoul và thành phố Busan, Hàn Quốc… Thông qua những hoạt động này, thành phố có thêm thông tin để xác định lĩnh vực, thị trường và nhóm nhà đầu tư phù hợp thay vì chỉ quảng bá tiềm năng theo diện rộng.

Đồng hành từ thủ tục đến triển khai dự án

Một trong những định hướng mà thành phố tập trung thực hiện hiện nay là nâng chất lượng hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập và triển khai DA. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đang từng bước được chuẩn hóa, số hóa theo hướng công khai từng bước thực hiện, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm và thời gian xử lý. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế cảnh báo đối với công việc quá hạn, chậm trễ, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chuyển qua lại nhiều lần.

Lãnh đạo sở, ngành chia sẻ những lợi thế của thành phố tại hoạt động xúc tiến đầu tư.

Với các DA trọng điểm, DA động lực, cơ chế “làn xanh” được triển khai theo hướng xác định rõ thời gian và trách nhiệm xử lý ở từng khâu. Các Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý dự án theo từng lĩnh vực. Với những DA chậm tiến độ, việc theo dõi được đặt vào yêu cầu xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý, tạo cơ sở kiểm tra kết quả tháo gỡ thay vì dừng ở tiếp nhận kiến nghị.

Một kênh khác đang được sử dụng là tiếp nhận khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S. Khi phản ánh được gắn với đầu mối xử lý và thời gian phản hồi, doanh nghiệp có thêm công cụ theo dõi kiến nghị; cơ quan quản lý cũng có thêm dữ liệu để nhận diện những thủ tục thường phát sinh vướng mắc và điều chỉnh cách phối hợp, hướng dẫn. Thành phố đồng thời xây dựng “Lưu đồ hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Huế”. Lưu đồ này hướng tới hệ thống hóa các thủ tục theo từng giai đoạn, xác định thành phần hồ sơ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian giải quyết và kết quả đầu ra. Công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư hình dung đầy đủ hơn lộ trình từ nghiên cứu dự án đến triển khai, chủ động chuẩn bị hồ sơ; đồng thời tạo một quy trình thống nhất để các cơ quan liên quan phối hợp xử lý.

Có thể thấy, số lượng DA và quy mô vốn đăng ký là những chỉ dấu quan trọng trong công tác xúc tiến đầu tư. Song, hiệu quả thu hút đầu tư cuối cùng còn phụ thuộc vào khả năng chuyển nguồn vốn đăng ký thành dự án thực tế. Hiện, khu vực khu kinh tế, công nghiệp có nguồn vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 66.780 tỷ đồng, tương đương 43,7% tổng vốn đăng ký. Trong đó, 50 DA đang làm thủ tục, chuẩn bị đầu tư hoặc xây dựng; 14 DA chậm tiến độ, ngừng triển khai. Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 29.718 tỷ đồng, tương đương 27% vốn đăng ký; 6 dự án thuộc diện chậm tiến độ.

Nhà máy bia Carlsberg Huế đầu tư hệ thống sản xuất theo hướng xanh.

Khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn đã thực hiện cho thấy việc thúc đẩy triển khai các DA hiện hữu cần được đặt song song với tìm kiếm dòng vốn mới. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cần phân loại cụ thể vướng mắc của từng DA. Với những DA chậm tiến độ kéo dài, thành phố cần đánh giá khả năng tiếp tục triển khai để có biện pháp xử lý phù hợp.

Ở khâu chuẩn bị cơ hội đầu tư mới, thành phố đã công bố danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, gồm 269 DA. Theo danh mục này, khu vực ngoài khu kinh tế, công nghiệp có 250 dự án kêu gọi đầu tư. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: Thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn; bất động sản và dịch vụ đô thị; hạ tầng cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng tái tạo và thủy điện; giáo dục, y tế, văn hóa; công nghệ thông tin. Khu vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố có 19 DA. Trong đó, 13 DA thuộc lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, kho bãi, logistics và hạ tầng khu công nghiệp; 3 DA đô thị sinh thái; 3 DA du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp.

Chủ tịch UBND TP. Huế cũng đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố làm đầu mối phối hợp xây dựng tài liệu chi tiết, liên tục cập nhật thông tin, dữ liệu trên bản đồ số để tạo thuận lợi nhất cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu, đăng ký đầu tư. Danh mục này dự kiến cũng được tích hợp lên Hue-S và đồng bộ với các lớp bản đồ số, cung cấp thông tin về hiện trạng, quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng cùng những điều kiện liên quan đến từng dự án. Thay vì một danh sách đơn thuần, việc dữ liệu được cập nhật đầy đủ và thường xuyên sẽ là công cụ giúp nhà đầu tư sàng lọc cơ hội trước khi khảo sát trực tiếp, đồng thời giúp thành phố tổ chức xúc tiến theo từng nhóm dự án, lĩnh vực và thị trường mục tiêu.