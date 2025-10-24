Từ ngày 25 đến 27/10, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục có mưa to, đến rất to

Mưa liên tục, đất "no nước" sẽ xảy ra sạt lở tăng cao

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài KTTV TP. Huế cho biết: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm độ ẩm đất một số khu vực thuộc TP. Huế đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, thậm chí có nơi đã đạt 100%, nghĩa là đất không còn khả năng thấm thêm nước. Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao.

Dự báo, trong thời gian tới, trên địa bàn TP. Huế sẽ tiếp tục có mưa. Từ nay đến hết tháng 10/2025, mưa lũ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã, phường của TP. Huế.

Tại các địa phương vùng thấp trũng như Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, An Cựu, Phú Lộc… nước lũ tuy có rút, nhưng chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã và đang tiếp tục hỗ trợ người dân.