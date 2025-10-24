  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 25/10/2025 08:39

Từ ngày 25 đến 27/10, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục có mưa to, đến rất to

HNN.VN - Sáng 25/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế thông tin, từ ngày 25 đến 27/10, trên địa bàn thành phố có mưa to, đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-400mm, có nơi trên 600mm.

Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng caoĐiều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũMưa lớn, vùng thấp trũng tiếp tục ngập sâuVùng trung du, trung tâm thành phố và đồng bằng ven biển tiếp tục đón mưa lớn

Mưa liên tục, đất "no nước" sẽ xảy ra sạt lở tăng cao 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài KTTV TP. Huế cho biết: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm độ ẩm đất một số khu vực thuộc TP. Huế đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, thậm chí có nơi đã đạt 100%, nghĩa là đất không còn khả năng thấm thêm nước. Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao.

Dự báo, trong thời gian tới, trên địa bàn TP. Huế sẽ tiếp tục có mưa. Từ nay đến hết tháng 10/2025, mưa lũ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các xã, phường của TP. Huế.

Tại các địa phương vùng thấp trũng như Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, An Cựu, Phú Lộc… nước lũ tuy có rút, nhưng chậm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã và đang tiếp tục hỗ trợ người dân.

Tin, ảnh: PHONG ANH

 Từ khóa:
Mưa lớntiếp tục xảy raTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao

Theo các cơ quan chức năng, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc TP. Huế đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Điều này khiến nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất xảy ra rất cao, trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp đến hết tháng 10.

Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao
Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũ

Thay vì trải nghiệm đi thuyền trên sông Hương và đi đến nhiều điểm du lịch, một số doanh nghiệp lữ hành đã chuyển hướng đưa du khách đến các trải nghiệm du lịch trong nhà theo hình thức trải nghiệm sâu trong điều kiện mưa, lũ.

Điều chỉnh các tour du lịch trong điều kiện mưa lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top