VnExpress Marathon Hue - Một trong những hoạt động thể thao cộng đồng quy mô.

Ngày càng lan tỏa, đa dạng

Nếu trước đây, các hoạt động thể thao phong trào ở Huế chủ yếu diễn ra trong phạm vi cơ quan, trường học, địa phương thì nay đã mở rộng ra nhiều không gian công cộng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Năm 2020, VnExpress Marathon Huế lần đầu tổ chức, tạo dấu ấn với giới chạy bộ trong và ngoài nước. Cũng trong năm này, Hue Jogging ra đời, mở thêm sân chơi chạy bộ hướng đến sức khỏe cộng đồng. Sau thời gian gián đoạn bởi COVID-19, các hoạt động thể thao dần trở lại, tiếp tục khơi dậy nhu cầu vận động, giao lưu của người dân Cố đô.

Không chỉ có chạy bộ, các môn thể thao khác cũng từng bước hình thành những sân chơi riêng. Năm 2021, Giải bóng đá Thừa Thiên Huế Premier League Season 1 (TPL-S1) ra đời, quy tụ 8 đội bóng mạnh của Huế và khu vực miền Trung. Đáng chú ý, giải được tổ chức theo hình thức 100% xã hội hóa, cho thấy sự chủ động của cộng đồng bóng đá phong trào trong việc tạo dựng một sân chơi có quy mô và định hướng phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, phong trào cầu lông, bóng rổ, pickleball, yoga, khiêu vũ thể thao, xe đạp, chèo SUP… cũng ngày càng thu hút người tham gia. Sự đa dạng về loại hình giúp thể thao cộng đồng tiếp cận nhiều nhóm tuổi, sở thích và khả năng khác nhau.

Cũng trong khoảng thời gian này, một dấu mốc đáng chú ý là Hue Sports Festival được tổ chức lần đầu năm 2023 với 7 hoạt động chính, thu hút hơn 10.000 VĐV. Qua mỗi năm, số lượng hoạt động và người tham gia ngày càng tăng và đến năm 2026, Hue Sports Festival có 19 hoạt động, thu hút hơn 15.000 lượt người tham gia. Những con số này phần nào cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sân chơi thể thao cộng đồng ở Huế.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở sự hưởng ứng của người dân ngay từ khi các sự kiện được phát động. Từ những chia sẻ, vận động trên mạng xã hội đến việc trực tiếp đăng ký thi đấu, tham gia tổ chức, cổ vũ…, mỗi người đều có cách góp mặt riêng. Từ đó cho thấy, thể thao không còn là hoạt động nhất thời và của một vài nhóm đối tượng mà đã trở thành một phần trong sinh hoạt cộng đồng.

Kết nối, đồng hành và sẻ chia

Để duy trì những sân chơi ấy, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền là vai trò trực tiếp của doanh nghiệp, câu lạc bộ và người dân. Sự đồng hành này vừa tạo nguồn lực tổ chức, vừa giúp các hoạt động gắn với nhu cầu của cộng đồng.

Những sự kiện, hoạt động thể thao đã trở thành chất xúc tác tăng cường gắn kết cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang từng nhấn mạnh, một phong trào thể thao muốn bền vững thì Nhà nước không thể làm thay tất cả. Mà ở đó, chính quyền giữ vai trò định hướng, tạo môi trường và hỗ trợ những điều kiện cần thiết; doanh nghiệp, câu lạc bộ (CLB) và cộng đồng phải trở thành những chủ thể trực tiếp tạo ra hoạt động.

Cách làm này đang được thể hiện khá rõ qua Hue Sports Festival. Thực tế, nhiều đơn vị tham gia tổ chức là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Không ít hoạt động được triển khai với mục tiêu phục vụ cộng đồng là chính, trong khi kinh phí tổ chức và khả năng bù đắp chi phí vẫn là nỗi lo thường trực. Dù vậy, số lượng cá nhân, doanh nghiệp đồng hành vẫn tăng qua từng năm.

Cũng từ đó, thông qua Hue Sports Festival, xã hội hóa TDTT ở Huế không chỉ mỗi việc huy động tài trợ mà còn là cách cộng đồng tự tổ chức, tự duy trì, phát triển phong trào đi cùng các hoạt động thiện nguyện, như: gây quỹ khuyến học, trao quà Tết cho các hộ khó khăn, gây quỹ hỗ trợ các y bác sĩ tuyến đầu trong phòng, chống COVID-19…

Ở khía cạnh khác, các hoạt động thể thao cộng đồng còn góp phần khai thác hiệu quả không gian công cộng, không gian văn hóa, di sản và mang đến cho người tham gia cơ hội trải nghiệm Huế theo nhiều cách khác nhau; tạo thêm nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm. Như tại những lần tổ chức giải VnExpress Marathon Huế, trung bình công suất phòng của một số cơ sở lưu trú trước ngày giải diễn ra đạt 70 - 80%, có nơi đạt 100%. Đây là minh chứng cho khả năng kết nối thể thao với du lịch, dịch vụ.

Hay Hue Night Jogging cũng là một ví dụ cho hướng kết hợp thể thao với trải nghiệm đô thị về đêm. Người tham gia không chỉ hoàn thành cự ly chạy mà còn có dịp khám phá phố xá, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các dịch vụ và không khí sinh hoạt của Huế.

Từ đó, thể thao cộng đồng không còn bó hẹp trong phạm vi một sân chơi rèn luyện sức khỏe mà sẽ trở thành sản phẩm du lịch, góp phần phát triển kinh tế đêm và tạo thêm cơ hội cho các dịch vụ thương mại, lưu trú, ẩm thực, giải trí..., góp phần giới thiệu một Huế vừa giàu bản sắc, vừa năng động, hiện đại, an toàn với mọi người.

Và để phong trào phát triển rộng hơn, bền vững hơn, thiết nghĩ, thành phố cần tiếp tục tạo điều kiện về không gian, cơ sở vật chất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, CLB và người dân cùng tham gia tổ chức, duy trì các sân chơi. Bởi bên cạnh lợi ích về sức khỏe, tinh thần, góp phần kích cầu phát triển dịch vụ - du lịch, giá trị đem lại của thể thao cộng đồng còn ở khả năng kết nối, đồng hành và sẻ chia. Những điều này đã đưa thể thao thành chất xúc tác gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc trên đất Cố đô.