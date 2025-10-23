Syria phát động chiến dịch chống IS trên toàn quốc

Một tay súng IS. (Ảnh: MSN/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 8/11, Bộ Nội vụ Syria thông báo nước này đã triển khai các chiến dịch tấn công phủ đầu trên toàn quốc nhằm vào các ổ nhóm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo thông tin trên kênh truyền hình nhà nước Al Ekhbariya, lực lượng an ninh Syria đã thực hiện 61 cuộc truy quét, bắt giữ 71 người và thu giữ nhiều vũ khí cùng chất nổ.

Các cuộc truy quét diễn ra ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Washington, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS.

Trước đó, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Washington đang chuẩn bị thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus nhằm hỗ trợ thỏa thuận an ninh do Mỹ làm trung gian giữa Syria và Israel./.