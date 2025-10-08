Pháp ghi nhận làn sóng COVID-19 mới trước chiến dịch tiêm chủng mùa Thu

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 15/12/2020. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Báo cáo của Cơ quan Y tế công cộng Pháp công bố ngày 8/10 cho thấy trong tuần từ 29/9 - 5/10, tỷ lệ mắc COVID-19 được ghi nhận tại các phòng khám bác sĩ gia đình đã lên tới 51 ca trên 100.000 dân, cao gấp 10 lần so với hồi tháng 2. Số ca nhập viện sau khi đến cấp cứu vì COVID-19 tăng ở hầu hết các nhóm tuổi, trừ nhóm trẻ em từ 0 - 4 tuổi, nhưng vẫn ở mức thấp, với khoảng 635 ca trong nhóm người từ 65 tuổi trở lên.

Mạng lưới các phòng xét nghiệm bệnh viện quốc gia cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng từ 8% lên 24% trong 3 tuần. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng hiện không còn mạnh như trước, chứng tỏ đỉnh dịch có thể đã đạt hoặc đang giảm dần.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận đợt lây nhiễm COVID-19 vào đầu mùa Thu - thời điểm nhiều loại virus gây bệnh hô hấp, trong đó có rhinovirus (gây cảm lạnh thông thường), bắt đầu lan rộng. Mức độ lây nhiễm hiện tương đương cùng kỳ năm 2024, song các nhà dịch tễ học cho rằng sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 vẫn khó dự đoán.

Biến thể XFG, được phát hiện lần đầu hồi tháng 4, hiện chiếm khoảng 3/4 số ca mắc mới trên toàn nước Pháp. Theo Trung tâm quốc gia về các loại virus hô hấp đặt tại Lyon, XFG là kết quả tái tổ hợp giữa 2 biến thể cùng họ Omicron là LF.7 và LP.8.1.2. Vaccine mới sắp được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng mùa Thu năm nay được điều chỉnh để phù hợp một phần với chủng LP.8.1.2. Dù không trùng khớp hoàn toàn, vaccine này vẫn được đánh giá có khả năng bảo vệ tốt trước biến thể đang hoành hành.

Một số chuyên gia đánh giá thời điểm khởi động chiến dịch tiêm vaccine năm nay chưa thực sự hợp lý, khi đợt bùng phát mới diễn ra ngay trước ngày tiêm. Ông Mircea Sofonea - nhà dịch tễ học thuộc Bệnh viện Đại học Nîmes - nhận định: “Nhiều người có nguy cơ cao lẽ ra đã được bảo vệ sớm hơn nếu chiến dịch tiêm phòng được tổ chức sớm hơn”.

Đối tượng ưu tiên tiêm chủng năm nay gồm người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, người khuyết tật trí tuệ hoặc sa sút trí nhớ, cùng nhân viên và cư dân tại các cơ sở dưỡng lão. Vaccine phòng COVID-19 và cúm mùa vẫn được cung cấp miễn phí cho toàn dân.

Theo bà Brigitte Autran - nguyên Chủ tịch Ủy ban giám sát và dự báo rủi ro y tế quốc gia, các đợt dịch cúm và COVID-19 hiện không còn diễn ra cùng thời điểm như những năm trước. Bà cho rằng việc tổ chức tiêm phòng đồng thời 2 loại vaccine vào mùa Thu là lựa chọn hợp lý nhằm duy trì miễn dịch cộng đồng và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát mạnh hơn.

Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet hồi tháng 7 cho thấy biến thể XFG có khả năng “né” miễn dịch cao gấp đôi so với một biến thể tiền thân, song khả năng xâm nhập tế bào lại yếu hơn. Giới chuyên gia cảnh báo XFG vẫn có thể tiếp tục biến đổi, trở nên dễ lây lan hơn nếu xuất hiện thêm các đột biến mới.