Trao đổi kinh nghiệm hoạt động trang thông tin điện tử

Hơn 200 cán bộ tham dự hội nghị

Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc ban biên tập trang thông tin điện tử các xã, phường tham dự hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi, chia sẻ các nội dung, chuyên đề về vai trò của trang thông tin điện tử, mạng xã hội và khả năng ứng dụng các lợi thế, tiện ích của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền; kỹ năng viết tin hoạt động địa phương đăng tải trên báo điện tử và trang thông tin điện tử; kỹ năng chụp và xử lý ảnh đăng tải trên các trang thông tin điện tử.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND thành phố cho biết, đây là dịp để để các địa phương trao đổi, học hỏi về phương thức quản lý, tổ chức vận hành trang thông tin điện tử. Đồng thời giúp cho người quản lý, phụ trách trang thông tin điện tử ở cơ sở được tiếp cận, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nhằm đảm bảo việc vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phổ biến thông tin đến với người dân.

Thông qua hội nghị, các địa phương đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động trang thông tin điện tử; đồng thời triển khai các nội dung hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tiếp theo để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống trang thông tin điện tử trong giai đoạn mới.