Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Australia cho người dân vùng lũ

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 giúp người dân dọn dẹp khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Tam Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Đêm 14/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Australia thông qua Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế thứ 2 cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 và 11 gây ra trong thời gian vừa qua. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao đóng vai trò đầu mối điều phối, chia sẻ thông tin và kết nối giữa các nhà tài trợ và chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và bà Thái Hải Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh là đại diện tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp. Về phía Australia có Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Renee Jean Deschamps.

Hàng viện trợ bao gồm 320 bộ dụng cụ nhà bếp, 756 bộ dụng cụ vệ sinh, 756 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 300 bộ chăn, Sau khi tiếp nhận, dự kiến lô hàng sẽ được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong ngày 15/10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên tai.

Tại buổi lễ giao nhận hàng viện trợ, bà Renee Jean Deschamps bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua, đặc biệt là tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường tại Việt Nam, Chính phủ Australia, với các chương trình viện trợ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Thái Hải Anh bày tỏ cảm ơn và gửi lời cảm ơn của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Australia, đồng thời khẳng định Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh kịp thời chuyển số hàng viện trợ tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đợt hàng của Australia ngày hôm nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai dự kiến sẽ triển khai công tác tiếp nhận hàng cứu trợ từ Nga, Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (Trung tâm AHA) và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Các nguồn cứu trợ này bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bộ đồ dùng nhà bếp, sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa, thiết bị lọc nước, vệ sinh cá nhân và cả tiền mặt để hỗ trợ các địa phương. Hàng cứu trợ sẽ được phân bổ tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong thời gian qua, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh...

Trong ngày 14/10, lô hàng hóa viện trợ quốc tế của Nhật Bản đã được chuyển tới tỉnh Bắc Ninh nhờ chuyến xe 0 đồng do Công ty cổ phần Vận tải và thương mại Ngọc Đức Hằng hỗ trợ.

Cùng ngày, tại cuộc họp Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai về kết quả đánh giá nhanh thiệt hại và nhu cầu cứu trợ khẩn cấp, một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế đã công bố các gói cứu trợ cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Việt Nam gồm Đại sứ quán Australia khoảng hơn 1,93 triệu USD, Đại sứ quán Hàn Quốc 1 triệu USD, Liên minh châu Âu (EU) 532.000 USD, Tổ chức World Vision 350.000 USD, Tổ chức CRS 100.000 USD, Tổ chức Plan International 58.000 USD, Tổ chức HWA 30.000 USD, tổ chức Care International 150.000 USD.

Trước đó, chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh./.