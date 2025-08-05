  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Động đất gây mất điện trên diện rộng tại Australia

ClockThứ Bảy, 16/08/2025 15:12
Sáng 15/8, một trận động đất có độ lớn 4,9 đã làm rung chuyển bờ biển phía Đông Australia, gây mất điện trên diện rộng.

Cảnh báo sóng thần trên khắp Thái Bình DươngĐộng đất tại Kamchatka (Nga) có độ lớn lên tới 8,7, gây sóng thần cao 3-4m tại một số khu vực

Theo Cơ quan Khoa học địa chất Australia, trận động đất có tâm chấn tại thị trấn Kilkivian, một vùng nông thôn cách thủ phủ Brisbane của bang Queensland khoảng 170 km về phía Tây Bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Có hơn 9.000 người đã báo cáo cảm nhận được rung chấn.

Cơ quan khí tượng Australia thông báo không có nguy cơ sóng thần đối với Queensland.

Ban đầu, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) thông báo trận động đất xảy ra ở bang Queensland và có độ lớn 5,7, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty phân phối điện lực Energex cho biết khoảng 11.000 hộ gia đình đã bị mất điện sau trận động đất.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: động đấtgây mất điệnAustralia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Động đất mạnh rung chuyển vùng Sulawesi của Indonesia

Theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ), một trận động đất có độ lớn 6,2 đã xảy ra tại khu vực bán đảo Minahassa thuộc vùng Sulawesi, Indonesia, vào rạng sáng 24/7. GFZ ghi nhận độ sâu của trận động đất ở mức 147 km.

Động đất mạnh rung chuyển vùng Sulawesi của Indonesia
Việt Nam là điểm được ưa thích hàng đầu của người Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trang tin Sky News (Australia) mới đây đăng bài viết cho biết khi du khách Australia muốn tìm kiếm “những cuộc phiêu lưu văn hóa có ý nghĩa”, Việt Nam đã được họ đưa vào đầu danh sách bởi du lịch ở quốc gia Đông Nam Á này có chất lượng tốt và giá rẻ hơn so với bất kỳ điểm đến phổ biến nào khác.

Việt Nam là điểm được ưa thích hàng đầu của người Australia

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top