Thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác Tư pháp giữa hai nước Việt Nam - Lào

HNN.VN - Ngày 28/8, Đoàn công tác Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Salavan (Lào) có buổi thăm và làm việc với Tòa án Nhân dân TP. Huế.

 Chánh án TAND TP. Huế Vũ Văn Minh phát biểu tại buổi gặp mặt 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Minh, TUV, Chánh án TAND TP. Huế nhấn mạnh: "Chúng ta hết sức vui mừng vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2025, hai nước ký Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động thiết thực khác. Chúc cho tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và ngày càng phát triển lên một tầm cao mới".

Đồng thời, khẳng định hệ thống TAND Việt Nam nói chung và TAND 2 cấp TP. Huế nói riêng trong những năm qua đạt những thành tựu to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Tòa án được bảo đảm thực hiện quyền Tư pháp; vai trò, vị thế, diện mạo và uy tín của TAND ngày càng được nâng cao.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, tìm hiểu về mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động xét xử và một số kinh nghiệm của TAND hai nước. Các bên thống nhất trong thời gian tới cần tăng cường trao đổi các đoàn công tác để tìm hiểu, hợp tác, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa TAND 2 bên, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác phát triển tư pháp giữa Tòa án hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa TAND TP. Huế, TAND tỉnh Salavan nói riêng.

 Lãnh đạo TAND TP. Huế (bên phải) tặng quà lãnh đạo TAND tỉnh Salavan 

Ông Khamphayvan Simmaly, Quyền Chánh án TAND tỉnh Salavan nhấn mạnh: "Thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, chúng tôi mong muốn được tiếp tục tăng cường giao lưu, tìm hiểu, hợp tác, làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa TAND 2 bên - nơi có chung đường biên giới, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác phát triển Tư pháp giữa hai nước Việt Nam - Lào".

Dịp này, TAND TP. Huế đã trao tặng 4 bộ máy tính và hai máy in cho TAND tỉnh Salavan để phục vụ tốt hơn trong công việc.

THÁI BÌNH
