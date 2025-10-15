Thời tiết ngày và đêm 17/10: Từ Thanh Hóa đến Huế có nơi mưa rất to

(Ảnh minh họa: Hoài Nam/Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 17/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-32 độ C; phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 17/10, các vùng biển sau: vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2,0m./.