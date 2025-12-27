Thời tiết ngày 31/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Dự báo khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6. Sự tăng cường của không khí lạnh khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nhiều biến đổi rõ rệt trong những ngày đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét ngày đầu năm mới.

Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Từ ngày 1/1/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11–14 độ C, vùng núi và trung du 8–11 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 7 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13–16 độ C.

Tại Hà Nội, đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026 có mưa, mưa rào, từ chiều 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12–14 độ C.

Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ o 2,0–3,0 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3–5 m. Khu vực từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 2–4 m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk gió Đông Bắc tiếp tục mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 2–4 m. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân, các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.