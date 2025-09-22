  • Huế ngày nay Online
Siêu bão Ragasa cấp 16 - 17, tiến gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa (bão số 9) ở vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc, 124,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão Ragasa phát lúc 2 giờ ngày 22/9. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo diễn biến 24–72 giờ tới, vị trí: 20,2 độ vĩ bắc, 119,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Cường độ: cấp 17, giật trên cấp 17.

Rủi ro thiên tai: Cấp 4 - vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 1 giờ ngày 24/9, vị trí: 20,8 độ vĩ bắc, 114,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông. Cường độ: cấp 16–17, giật trên cấp 17.

Rủi ro thiên tai: Cấp 4 – vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo hồi 1 giờ ngày 25/9, vị trí bão ở 21,2 vĩ bắc, 110,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ: cấp 14–15, giật trên cấp 17, có xu hướng suy yếu.

Rủi ro thiên tai: Cấp 4 – vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo diễn biến bão trong 72–120 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cảnh báo tác động của bão, ở vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14.

Vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Ngày và đêm 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15–17, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội, sóng cao 6–8m, vùng gần tâm bão trên 10m.

Ở khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6; đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–3m.

Tại vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2–3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/9, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Đông Bắc Biển Đông từ chiều có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6–7 và sóng cao trên 2m.

Theo nhandan.vn
