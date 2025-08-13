  • Huế ngày nay Online
Rà soát số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

HNN.VN - Chiều 15/8, Sở Nội vụ cho biết đã có văn bản gửi UBND các xã, phường yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Cán bộ phường Thủy Xuân hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính  

Theo Sở Nội vụ, mục tiêu của đợt rà soát là đánh giá thực trạng đội ngũ ở cấp cơ sở sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tập trung vào trình độ chuyên môn, năng lực thực thi công vụ và vị trí việc làm. Kết quả sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch tập huấn, đồng thời tham mưu sắp xếp, bố trí lại nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Sở đề nghị các địa phương thực hiện theo biểu mẫu phụ lục kèm theo và gửi báo cáo về Sở trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp, trình UBND thành phố.

Trước đó, tại Công văn 9579/UBND-CCHC, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát đội ngũ công chức cấp xã; tham mưu kế hoạch tập huấn và sát hạch công chức cấp xã làm cơ sở sắp xếp, bố trí lại đội ngũ phù hợp và thực hiện tinh giản biên chế. UBND thành phố yêu cầu Sở Nội vụ đề xuất, báo cáo tiến độ theo hạn định, bảo đảm bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở.

Việc rà soát, chuẩn hóa và sát hạch đội ngũ công chức cấp xã được kỳ vọng giúp hệ thống chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tạo nền tảng để sắp xếp nhân sự hợp lý, phát huy năng lực từng vị trí việc làm trong giai đoạn mới.

HẢI THUẬN
