Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, phường

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vinh Lộc hướng dẫn người dân khi đến làm thủ tục hành chính

Đòi hỏi cao về năng lực cán bộ

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức vận hành được một tháng. Theo đánh giá bước đầu của Sở Nội vụ, hệ thống chính quyền cơ sở cơ bản vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ tốt Nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều khó khăn và vướng mắc cũng đã bộc lộ, đòi hỏi cần có giải pháp kịp thời để khắc phục.

Ông Lê Đức Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vang thông tin: Một số bộ phận còn thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Trước đây, cán bộ phụ trách CNTT chủ yếu ở cấp huyện, chưa được điều chuyển đầy đủ về cấp xã. Trong khi đó, các thủ tục hành chính, quản lý công việc ngày càng được số hóa, yêu cầu cán bộ chuyên trách có khả năng vận hành tốt các hệ thống công nghệ hiện đại. Các vị trí mới ở các lĩnh vực như tài chính, đất đai cũng đặt ra yêu cầu cao về chuyên môn, nghiệp vụ, khiến nhiều cán bộ gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận công việc do không đúng chuyên môn được đào tạo từ trước.

Không chỉ cán bộ, công chức, nhiều cán bộ đảm nhận các vị trí quản lý mới như Trưởng ban Xây dựng Đảng ở các xã, phường cũng còn khó khăn trong thời gian đầu. Đây là khối lượng công việc khá lớn, bao gồm nhiều nội dung mới về tổ chức Đảng, công tác cán bộ, tuyên giáo, dân vận, vốn trước đây chưa giao cho cấp cơ sở, trong khi đội ngũ nhân lực lại không nhiều.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Do sự phân cấp, phân quyền ngày càng rõ rệt, khối lượng công việc của cấp xã hiện nay đã lớn hơn rất nhiều so với trước. Một số cán bộ, công chức được điều chuyển sang vị trí mới chưa kịp thích nghi, dẫn đến sự phối hợp trong xử lý công việc chưa thật sự nhịp nhàng, đồng bộ. Việc sáp nhập địa giới hành chính, thay đổi cơ cấu tổ chức, chức danh lãnh đạo… cũng khiến nhiều địa phương chưa kịp ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự.

Tại Hội nghị Thành ủy lần 19 (mở rộng), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đánh giá thẳng thắn: Đối với thường trực đảng ủy cấp xã, phường, Thành ủy hoàn toàn tin tưởng, vì đây là những cán bộ đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng, có năng lực. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức cấp dưới, qua kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Nếu chỉ có lãnh đạo cấp trên chất lượng, mà bộ phận thực thi phía dưới chưa đáp ứng được yêu cầu, thì cả hệ thống cũng không thể vận hành hiệu quả.

Vừa đào tạo, vừa tiếp tục sắp xếp

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành ở cấp cơ sở là đặc biệt quan trọng. Việc này không chỉ giúp kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp đồng bộ giữa thành phố và cấp xã.

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cho nhiều nhóm đối tượng tại xã Đan Điền. Đối với cán bộ cấp xã, lớp tập huấn hướng đến sử dụng thành thạo hệ thống số, dịch vụ công trực tuyến, xử lý hồ sơ điện tử và đảm bảo an toàn thông tin là yêu cầu cấp thiết. Việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo... cũng được tập huấn nhằm nâng cao hiệu suất công việc và cải cách hành chính.

Theo ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Đội ngũ cán bộ cấp xã cần được tiếp cận nhanh chóng với kiến thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin. “Thông qua các chương trình tập huấn, cán bộ, công chức có thể giảm tải áp lực công việc, nâng cao kỹ năng tham mưu và năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hy vọng sau mỗi đợt tập huấn, cán bộ sẽ chủ động ứng dụng hiệu quả công nghệ vào công việc, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”, ông Phước chia sẻ.

Bên cạnh việc tăng cường tập huấn, đào tạo, một nhiệm vụ cũng được ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy lưu ý đó là sau thời gian đầu vận hành bộ máy mới, cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ sở. Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cần được thực hiện khoa học, hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn của từng cá nhân.

“Việc luân chuyển, điều động cán bộ cần linh hoạt, nhằm tạo sự thích ứng tốt với môi trường làm việc mới, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện và phát huy năng lực trong các vị trí công tác khác nhau. Cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận, đặc biệt là cán bộ trẻ, qua đó để xây dựng một lực lượng cán bộ vừa có tâm, vừa có tầm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới”, ông Phan Xuân Toàn nhấn mạnh.