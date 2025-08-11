Xây dựng phương án phụ cấp mới đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã

Các địa phương băn khoăn có được hưởng chế độ nâng lương thường xuyên như trước đây không, các loại phụ cấp tiếp tục được bảo lưu…

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh tư liệu - minh họa: Nguyễn Thảo/TTXVN

Công chức, viên chức tiếp tục được hưởng phụ cấp như trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Ông Lai cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ban hành các văn bản định hướng chi tiết, nhiều nội dung, trong đó nêu rõ, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách bị tác động trực tiếp mà vẫn làm việc trong hệ thống các cơ quan Nhà nước thì sẽ được bảo lưu các chế độ tiền lương và phụ cấp hiện hưởng.

Hiện nay chính sách tiền lương đang được thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ năm 2004; Chính phủ có Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đối với khối Đảng có Quyết định 128/2004/QĐ-TW của Ban Bí thư quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Chính sách tiền lương bao gồm 3 nội dung chính: mức lương theo ngạch bậc (hệ số lương nhân với lương cơ sở); chế độ nâng lương và chế độ phụ cấp. Những văn bản Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo của Chính phủ hướng dẫn đã bao hàm các nội dung này.

"Những cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng từ sắp xếp bộ máy thì chế độ tiền lương tiếp tục được thực hiện. Có nghĩa là việc nâng lương vẫn thực hiện bình thường nếu đủ điều kiện theo quy định", ông Lai nêu rõ.

Đối với vấn đề phụ cấp, ông Tống Văn Lai cho biết, Bộ Nội vụ đã rà soát, thống kê được hiện nay có 18 loại phụ cấp, bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo; thâm niên vượt khung; kiêm nhiệm; khu vực; đặc biệt; thu hút; lưu động; độc hại, nguy hiểm; trách nhiệm công việc; phục vụ an ninh, quốc phòng; thâm niên nghề; trách nhiệm theo nghề; ưu đãi theo nghề; phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang; công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn; công vụ; công tác Đảng, đoàn thể; phụ cấp trách nhiệm bảo vệ chính trị nội bộ và trách nhiệm chức danh cấp xã.

“Theo tinh thần những văn bản hướng dẫn thì không phải công chức, viên chức nào cũng được hưởng các loại phụ cấp này. Khi sắp xếp tổ chức bộ máy mà công việc, chức danh thay đổi thì chúng ta tiếp tục được hưởng phụ cấp đã được hưởng trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy”, ông Lai cho hay; đồng thời nêu rõ Bộ trưởng Nội vụ với vai trò là Phó Trưởng ban thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã ký công văn chính thức hướng dẫn rõ về nội dung này.

Chưa quy định phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt vì số lượng lớn và phức tạp

Cũng theo Phó Cục trưởng Tống Văn Lai, có 2 loại phụ cấp áp dụng rất rộng, tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là cấp xã, đó là phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt.

Trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cả nước có 4.390 xã trên tổng số hơn 10.000 xã được hưởng phụ cấp khu vực và 255 xã được hưởng phụ cấp đặc biệt. Phạm vi rất rộng, đối tượng rất lớn. Sau khi sắp xếp lại các xã mới, hiện nay Nhà nước chưa quy định phụ cấp cho những trường hợp này “bởi vì số lượng quá lớn, quá phức tạp”.

Bộ Nội vụ đã thống kê lại và xây dựng phương án cụ thể. Có những xã mới hình thành trên 4 xã, trong khi những xã cũ có phụ cấp khu vực không giống nhau. Có những xã hưởng phụ cấp 0,3, có xã lại hưởng 0,4 hay 0,5, thậm chí là 0,7, khi hợp chung với nhau thì xã mới tính trên mức phụ cấp nào là vấn đề rất lớn cần phải tính toán quy định trong thời gian tới. Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội đã báo cáo với Bộ trưởng Nội vụ các phương án sau khi rà soát lại, trên cơ sở đó lấy ý kiến của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Tống Văn Lai cũng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát lại 2 loại phụ cấp này để chủ động xây dựng phương án phụ cấp mới cho địa bàn mới. Khi Bộ Nội vụ lấy ý kiến là có cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học để đề xuất mức phụ cấp phù hợp nhất cho địa bàn xã mới.