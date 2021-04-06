  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 13/08/2025 12:47
Kỳ họp thứ 11, HĐND phường An Cựu khóa XI:

Giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri

HNN.VN - Sáng 13/8, Kỳ họp thứ 11, HĐND phường An Cựu khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chính thức diễn ra.

Lắng nghe, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dânLắng nghe, giải quyết khó khăn bất cập ở cơ sởHĐND xã Đan Điền thông qua 6 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội và đầu tư công

Cử tri kiến nghị tại kỳ họp  

Kỳ họp có nhiệm vụ báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những kiến nghị, đề xuất của UBMTTQ Việt Nam phường với HĐND, UBND phường; kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trên địa bàn phường trước khi sáp nhập.

Thông qua quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND phường An Cựu khóa XI, nhiệm 2021 – 2026; kế hoạch dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường cuối năm 2025 và thông qua các nghị quyết quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND phường An Cựu đã thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường; trong đó, có 9 vấn đề về quy hoạch; 9 vấn đề về quản lý đô thị; 10 vấn đề về vệ sinh môi trường; 3 vấn đề về xây dựng chính quyền, quốc phòng – an ninh.

Kỳ họp lần này, HĐND phường An Cựu tập trung thảo luận, lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh để tiếp tục làm việc với các đơn vị, ban, ngành chức năng sớm trả lời, giải đáp vấn đề cử tri quan tâm.

Tin, ảnh: MINH KHUÊ
 Từ khóa:
Kỳ họp thứ 11HĐND phường An Cựu khóa XI: Giải đáp nhiều ý kiếnkiến nghị của cử tri.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội

Sáng nay (7/12), Thường trực HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Thực hiện thành công “nhiệm vụ kép” về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế- xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top