Giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri kiến nghị tại kỳ họp

Kỳ họp có nhiệm vụ báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những kiến nghị, đề xuất của UBMTTQ Việt Nam phường với HĐND, UBND phường; kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trên địa bàn phường trước khi sáp nhập.

Thông qua quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND phường An Cựu khóa XI, nhiệm 2021 – 2026; kế hoạch dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường cuối năm 2025 và thông qua các nghị quyết quan trọng khác.

Tại kỳ họp, HĐND phường An Cựu đã thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn phường; trong đó, có 9 vấn đề về quy hoạch; 9 vấn đề về quản lý đô thị; 10 vấn đề về vệ sinh môi trường; 3 vấn đề về xây dựng chính quyền, quốc phòng – an ninh.

Kỳ họp lần này, HĐND phường An Cựu tập trung thảo luận, lắng nghe, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh để tiếp tục làm việc với các đơn vị, ban, ngành chức năng sớm trả lời, giải đáp vấn đề cử tri quan tâm.