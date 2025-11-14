Làm rõ trọng tâm dự trữ quốc gia, mở đường cho đột phá y tế và giáo dục

Đoàn ĐBQH TP. Huế thảo luận tại tổ 6 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn và Đồng Nai.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam đặt vấn đề: “Đột phá là gì và giải pháp nào để thực sự tạo ra đột phá?”. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Củng cố y tế cơ sở, thúc đẩy giáo dục số

Góp ý dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) đề nghị dự thảo phải làm rõ ba nhóm dự trữ trọng yếu: An ninh lương thực, an ninh năng lượng và vật tư an ninh - quốc phòng. Ông Nam nêu thực tế nhiều mặt hàng như gạo khi xuất cấp hỗ trợ vẫn bị giảm chất lượng do bảo quản chưa tốt, cho thấy yêu cầu hoàn thiện quy chuẩn và quy trình kỹ thuật.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị bổ sung, hoàn thiện quy định về dự trữ ứng phó khẩn cấp, đặc biệt trong các tình huống lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh, nơi “tính kịp thời quyết định mức độ thiệt hại”.

Với khái niệm mới “bình ổn thị trường trong tình huống đặc biệt”, ông Nam cho rằng cần xác định rõ tiêu chí, ngưỡng được phép kích hoạt để cán bộ thực thi không rơi vào rủi ro pháp lý khi điều hành cung cầu, giá cả.

Một nội dung được đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh là dự trữ hàng công nghệ cao. “Công nghệ thay đổi theo chu kỳ 2-3 năm như, điện thoại, máy tính bảng. Vì vậy, nếu gọi là dự trữ công nghệ cao thì phải xác định mặt hàng, thời hạn lưu trữ và phương thức quản lý thế nào cho hiệu quả, tránh lãng phí”, ông Nam nói.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường sức khỏe Nhân dân, đại biểu Nguyễn Hải Nam đánh giá cao định hướng coi sức khỏe là vốn quý của quốc gia, với các mục tiêu cụ thể như nâng chiều cao trung bình, tăng tuổi thọ, mở rộng khám sức khỏe định kỳ và đầu tư mạnh cho y tế cơ sở.

Ông Nam đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số ngành y, trong đó dữ liệu lớn (Big Data) và việc “làm sạch - làm sống dữ liệu” sẽ giúp giảm thủ tục, bỏ sổ y bạ giấy, hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế và giảm thời gian chờ đợi cho người dân.

Một vấn đề đáng lo ngại, theo đại biểu, là tình trạng bác sĩ giỏi tại các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế chuyển sang khu vực tư nhân vì mức thu nhập và cơ chế đãi ngộ hấp dẫn hơn. Ông Nam đề nghị nghị quyết cần xác lập cơ chế để giữ chân đội ngũ tinh hoa, bảo toàn thương hiệu các bệnh viện đầu ngành và bảo đảm năng lực chuyển giao công nghệ cao cho hệ thống y tế.

Góp ý Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá giáo dục - đào tạo, đại biểu Nguyễn Hải Nam đặt vấn đề: “Đột phá là gì và giải pháp nào để thực sự tạo ra đột phá?”.

Ông Nam cho rằng nguồn lực tài chính quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất. Lấy ví dụ giáo sư Hoàng Xuân Hãn từng viết bộ sách giáo khoa chỉ trong ba tháng, ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc “trọng thị trí thức”, huy động nhân sĩ, chuyên gia giỏi đóng góp cho giáo dục.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Đại biểu cũng lưu ý nhiều nội dung mới trong nghị quyết như giảm tải chương trình, phát triển tư duy số - tư duy hệ thống, tối thiểu 30% STEM và học tập trải nghiệm, minh bạch hóa đầu tư giáo dục, mở rộng cơ chế PPP và tăng học bổng tài năng.

Với vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ông Nam nhấn mạnh yêu cầu đầu tư trường lớp, coi đây là nhiệm vụ then chốt đã được Tổng Bí thư chỉ đạo.

Đặc biệt, đại biểu đề xuất ngành giáo dục cần mạnh dạn khai thác không gian số và trí tuệ nhân tạo, xem đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thể chế hóa nghị quyết của Đảng

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) cho rằng quá trình thể chế hóa các nghị quyết của Đảng trong thời gian qua được Quốc hội tiến hành tương đối quyết liệt, thể hiện qua việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trong các kỳ họp gần đây. Ông Nghĩa dẫn Nghị quyết 193 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và Nghị quyết 197 về đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội như hai ví dụ gần nhất, tạo khuôn khổ pháp lý để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị việc xây dựng các dự án luật, nghị quyết sắp tới cần tiếp tục bám sát tinh thần này, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển từng giai đoạn.

Đại biểu Bùi Xuân Thống (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) yêu cầu đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với ngân sách. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp

Tại tổ thảo luận, đại biểu Bùi Xuân Thống (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai) đề nghị quá trình xây dựng luật và nghị quyết lần này phải đặc biệt chú ý đến tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tránh tình trạng “khái niệm trong nghị quyết một kiểu, đưa vào luật lại diễn giải thành một kiểu khác”, dễ gây lúng túng cho cơ quan thực thi.

Ông Thống cho rằng một số khái niệm trong dự thảo còn rộng, chưa có tiêu chí đủ chặt để xác định khi nào được áp dụng. Điển hình như các nội dung liên quan đến bình ổn thị trường trong tình huống đặc biệt, hoặc phạm vi “dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh”. Theo ông Thống, nếu không làm rõ, dễ dẫn tới mỗi nơi hiểu một cách, dẫn đến rủi ro pháp lý cho người ký, người thực hiện.

Về Nghị quyết 71 liên quan giáo dục, đại biểu Thống đề nghị quá trình thể chế hóa phải bảo đảm “chủ trương một mạch, chính sách một mạch, triển khai một mạch”, tránh việc cùng một tinh thần nhưng các cấp áp dụng khác nhau, gây khó cho cơ sở.

Ông Thống lưu ý thêm yêu cầu đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với ngân sách, vì nhiều nhóm chính sách mới trong giáo dục - y tế - xã hội đều có “phần chi” lớn nếu triển khai đồng thời trong giai đoạn 2025 - 2030.