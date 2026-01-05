  • Huế ngày nay Online
Cuba để quốc tang tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Venezuela

ClockThứ Hai, 05/01/2026 14:59
Chính phủ Cuba thông báo sẽ để quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba đã thiệt mạng khi chiến đấu trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Người dân Cuba dâng cao khẩu hiệu ủng hộ Venezuela. (Ảnh: TTXVN) 

Chính phủ Cuba ngày 4/1 (giờ địa phương) thông báo sẽ để quốc tang 2 ngày để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba đã thiệt mạng khi chiến đấu trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela 1 ngày trước đó, những người đại diện cho Bộ Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ Cuba và đang thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của các cơ quan tương ứng tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thông báo nêu rõ, trung thành với trách nhiệm bảo đảm an ninh và quốc phòng, các đồng chí Cuba đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xứng đáng và anh dũng, hy sinh sau khi kháng cự quyết liệt trong các cuộc giao tranh trực tiếp với lực lượng tấn công hoặc do các đợt ném bom nhằm vào các cơ sở. Sau khi xác minh danh tính, gia đình các đồng chí hy sinh đã được thông báo và nhận lời chia buồn sâu sắc cùng sự động viên, hỗ trợ của Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh tụ Cách mạng Cuba, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cũng như lãnh đạo hai bộ liên quan.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez cho biết, căn cứ các điều 125 của Hiến pháp Cộng hòa Cuba và điều 24, khoản X của Đạo luật số 136 “Về Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba” ban hành ngày 28/10/2020, ông đã ban hành Sắc lệnh Chủ tịch nước số 1147, theo đó, Cuba tuyên bố quốc tang trong 2 ngày, bắt đầu từ 6 giờ ngày 5/1 đến 24 giờ ngày 6/1/2026. Trong thời gian quốc tang, quốc kỳ Cuba được treo rủ tại các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự; các buổi biểu diễn công cộng và hoạt động lễ hội bị đình chỉ.

Các Bộ trưởng Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng, Nội vụ và Ngoại giao được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của sắc lệnh. Sắc lệnh được công bố trên Công báo của Cộng hòa Cuba. Sắc lệnh được ký tại Cung Cách mạng ngày 4/1/2026, “Năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz”.

