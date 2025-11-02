Thái Lan phê duyệt dự thảo Hiệp định ASEAN về dẫn độ

Một hội nghị của ASEAN. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/11, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Nội các nước này đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tư pháp về việc Thái Lan nộp hồ sơ ký Hiệp định Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về dẫn độ.

Thỏa thuận này, có hiệu lực từ năm 2027-2031, sẽ cho phép Thái Lan thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hợp tác tư pháp hình sự quốc tế trong ASEAN.

Ông Siripong tuyên bố Hiệp định ASEAN về dẫn độ được thiết kế để tăng cường hợp tác giữa các nước trong khối về các vấn đề hình sự. Hiệp định có nhiều điểm tương đồng với các hiệp định mà Thái Lan đã ký với các quốc gia khác, trong đó quy định các điều kiện và thủ tục dẫn độ tội phạm qua biên giới ASEAN với 29 điều khoản cụ thể.

Sau khi được phê chuẩn và ban hành, hiệp định sẽ thúc đẩy hợp tác tốt hơn giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế.

Hiệp định sẽ đảm bảo quá trình dẫn độ giữa các nước ASEAN được tiến hành hiệu quả và công bằng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, bình đẳng và lợi ích chung.

Hiệp định dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM) lần thứ 13, diễn ra ngày 14-15/11 tại thủ đô Manila của Philippines.

Các cuộc thảo luận chính sẽ bao gồm tầm nhìn của các Bộ trưởng Tư pháp ASEAN, tuyên bố của đại diện pháp lý các nước ASEAN và việc chào đón thành viên mới nhất Timor Leste.

Một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự sẽ là tiến độ thực thi hiệp định, cùng với việc thành lập nhóm công tác kỹ thuật tập trung vào việc xây dựng Công ước về chuyển giao tù nhân.

Sau khi hiệp định được ký kết, mỗi quốc gia ASEAN sẽ đưa vào thực hiện thông qua các thủ tục quốc gia tương ứng. Về phía Thái Lan, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao sẽ đảm bảo thực hiện các bước cần thiết để hiệp định có hiệu lực, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật cho Ban Thư ký ASEAN sau khi hoàn tất các quy trình pháp lý nội bộ.

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi có ít nhất 6 quốc gia thành viên ASEAN thông báo cho Ban Thư ký.

Ngoài ra, ALAWMM lần thứ 13 sẽ chính thức công nhận vai trò của Thái Lan trong việc đăng cai Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về luật pháp ASEAN lần thứ 25, củng cố vai trò lãnh đạo và cam kết của Thái Lan đối với hợp tác pháp lý khu vực./.