Lan tỏa tinh thần hợp tác và phát triển bền vững

HNN.VN - Sau ba ngày hoạt động sôi nổi và hiệu quả, ngày 16/10, Hội nghị Khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới (OWHC-AP) đã chính thức bế mạc. Sự kiện quy tụ hơn 50 đại biểu đến từ 7 quốc gia, gồm các thị trưởng, chuyên gia và đại diện các thành phố thành viên trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định, hội nghị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Với chủ đề “Nâng cao chất lượng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản Thế giới”, hội nghị không chỉ là dịp để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để đặt nền móng cho những dự án hợp tác cụ thể trong tương lai”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo ông Bình, các phiên thảo luận và chuyên đề tại hội nghị đã mang đến nhiều bài học quý, giúp các thành phố di sản trong khu vực cùng tìm ra hướng đi mới trong bảo tồn, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, các đại biểu đã cùng chia sẻ tinh thần “giữ gìn quá khứ để kiến tạo tương lai” - mục tiêu chiến lược mà Huế, với vai trò là Thành phố Di sản Thế giới đầu tiên của Việt Nam, luôn kiên định theo đuổi.

 Các đại biểu cùng nắm tay thể hiện sự đoàn kết giữa các thành phố di sản

Đại diện thành phố chủ nhà khẳng định, Huế sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với OWHC và các thành viên khác để triển khai những sáng kiến chung, hướng tới mô hình đô thị di sản đáng sống - nơi di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực cho phát triển.

“Những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị lần này sẽ là tài sản quý giá, giúp các thành phố cùng nhau tiến bước trên hành trình bảo tồn di sản và xây dựng cộng đồng hạnh phúc”, ông Bình nói.

Trong khuôn khổ hội nghị, TP Huế đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và chương trình giao lưu giữa các thành phố, để lại ấn tượng sâu sắc cho đại biểu trong nước và quốc tế. Các hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp mà Huế muốn gửi gắm: Gìn giữ quá khứ để nuôi dưỡng tương lai; phát triển hôm nay để di sản được sống mãi.

 Nghe chia sẻ tại Trưng bày các tác phẩm đoạt giải của Cuộc thi Sáng tạo nội dung dành cho các thành phố di sản thế giới 

Đại diện Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới, ông Mikhael de Thyse, Tổng thư ký OWHC, đánh giá cao vai trò chủ động của Huế trong việc tổ chức hội nghị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần hợp tác khu vực.

“Những thách thức mà các thành phố di sản đang đối mặt không chỉ là câu chuyện riêng lẻ. Chúng ta chỉ có thể vượt qua khi cùng chung tay, chia sẻ kinh nghiệm và hành động vì mục tiêu chung”, ông nói.

Trao cờ cho đơn vị đăng cai Hội nghị Khu vực OWHC-AP lần thứ 6 vào năm 2027

Theo ông Mikhael, hội nghị lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối giữa tầm nhìn chuyên môn và hành động thực tiễn của các đô thị di sản. Ông kỳ vọng tinh thần đoàn kết và những kinh nghiệm được chia sẻ tại Huế sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn khu vực, mở rộng hợp tác và giao lưu giữa các thành phố di sản thế giới.

Khép lại hội nghị, Tổ chức OWHC công bố thành phố Andong (Hàn Quốc) sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khu vực OWHC-AP lần thứ 6 vào năm 2027.

Ba ngày diễn ra hội nghị tại Huế không chỉ giúp các thành phố di sản trong khu vực thắt chặt quan hệ, mà còn một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Huế trong việc kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị di sản vì một tương lai bền vững.

Vi Quân
