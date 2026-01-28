Hà Nội lấy ý kiến người dân về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô sẽ tái cấu trúc không gian đô thị, tạo điều kiện để bảo tồn khu vực lõi.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch, toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận có liên quan (theo định hướng kết nối vùng). Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 3.359,84km² (335.984ha). Đồ án quy hoạch được xây dựng trên toàn bộ diện tích này với dự báo quy mô dân số Thủ đô đến năm 2045 là 15-16 triệu người và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065.

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi phía Bắc Hà Nội giáp các tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ; phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.

Ở các giai đoạn sau, quy mô dân số được định hướng ổn định, không vượt quá 20 triệu người. Việc dự báo được tính toán dựa trên bối cảnh phát triển và nhu cầu thực tiễn từng thời kỳ, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn mật độ dân cư và hạn chế áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Thời kỳ lập quy hoạch được xác định đến năm 2065 nhằm phục vụ việc dự báo và tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật. Đồng thời, đồ án cũng nghiên cứu các định hướng chiến lược dài hạn với tầm nhìn 100 năm, xây dựng các kịch bản phát triển theo các mốc năm 2035, 2045 và 2065.

Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được đưa ra lấy ý kiến có dung lượng hơn 1.100 trang, do 6 đơn vị trong liên danh tư vấn lập quy hoạch thực hiện, gồm: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viện quy hoạch và thiết kế đô thị Đồng Tế Thượng Hải; DHI China; Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Boston Consulting Group và Công ty Encity Urban Solutions PTE. LTD.

Ý kiến đóng góp của người dân sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng một bản quy hoạch khoa học, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của Hà Nội.

Phiếu lấy ý kiến trực tuyến, bản vẽ cùng các hồ sơ pháp lý khác được cung cấp đầy đủ tại Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch chi tiết triển khai nghiên cứu tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Tổng thể Thủ đô của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian hoàn thành phê duyệt đồ án là ngày 30/3/2026, công bố quy hoạch ngày 6/4/2026.

