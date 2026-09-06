Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản: Nhiều dư địa hợp tác và phát triển

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh trao đổi với các doanh nghiệp tại hội nghị.

Hội nghị do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; đại diện JICA, JETRO, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; đại diện nhiều địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của TP. Huế.

Ưu tiên lĩnh vực công nghệ, đầu tư và nguồn nhân lực

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Huế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Quan hệ hợp tác giữa hai bên đã được vun đắp qua nhiều năm, trên nhiều lĩnh vực: bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và giao lưu văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, những nền tảng hợp tác đó đang tạo tiền đề để quan hệ giữa Huế và các đối tác Nhật Bản bước sang giai đoạn mới, với yêu cầu cao hơn về chiều sâu và hiệu quả.

Trong định hướng phát triển mới, TP. Huế xác định di sản - văn hóa là nền tảng, đồng thời lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững làm động lực quan trọng. Trên cơ sở đó, thành phố mong muốn mở rộng hợp tác với Nhật Bản, nhất là trong đầu tư, thương mại và phát triển doanh nghiệp.

TP. Huế ưu tiên thu hút những dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng; đồng thời tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một trong những hướng được Huế đặc biệt quan tâm là tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố mong muốn tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ của Nhật Bản trong phát triển đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản, y tế, giáo dục và quản lý đô thị.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, Huế hướng tới tăng cường kết nối giữa Đại học Huế, các cơ sở đào tạo của thành phố với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản; mở rộng đào tạo tiếng Nhật, đào tạo nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Cụ thể hóa các đề xuất hợp tác

Tại hội nghị, các nội dung trao đổi được cụ thể hóa theo từng nhu cầu hợp tác, từ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo đến y tế, phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng và xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó, mở thêm những kênh kết nối trực tiếp giữa địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước.

Đáng chú ý, phiên thảo luận diễn ra theo hướng cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm. Các đại biểu đặt câu hỏi về khả năng đưa đặc sản địa phương của Huế vào hệ thống AEON Mall; định hướng phát triển tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; đào tạo tiếng Nhật tại Huế; tổ chức các chương trình quảng bá ẩm thực Huế tại Nhật Bản để phát triển du lịch ẩm thực; cũng như cơ chế, chính sách đối với các chuyến bay charter hai chiều giữa Huế và Nhật Bản…

Đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc phạm vi quản lý. Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cũng làm rõ thêm các định hướng, chính sách của thành phố.

Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và TP. Huế trong thời gian qua. “Chúng tôi luôn đồng hành với các doanh nghiệp Nhật Bản; sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tăng cường kết nối, qua đó góp phần giúp Huế tạo những đột phá mới trong thời gian tới, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực”, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cho rằng quan hệ hợp tác giữa Huế và Nhật Bản đã có nền tảng vững chắc, song dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn. Những kết quả đạt được trong ODA, môi trường, phòng chống thiên tai, bảo tồn di sản, giáo dục, y tế, giao thông, du lịch và giao lưu văn hóa là vốn quý để hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ trong giai đoạn mới.

Theo lãnh đạo thành phố, yêu cầu đặt ra hiện nay là đưa hợp tác Huế - Nhật Bản từ chiều rộng sang chiều sâu, từ giao lưu sang hợp tác cụ thể, từ tiềm năng thành kết quả và từ những kết nối ban đầu thành các dự án, chương trình có tính bền vững.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị của thành phố sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các nội dung đã trao đổi; chủ động kết nối với các đối tác Nhật Bản, đồng thời nghiên cứu cụ thể hóa những đề xuất có tính khả thi thành chương trình, kế hoạch và dự án hợp tác.

“TP. Huế cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chủ động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án theo quy định”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh.