HĐND phường An Cựu khóa IX tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư

Bỏ phiếu thực hiện các bước tại kỳ họp

Đây là kỳ họp quan trọng nhằm công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND phường; bầu cử chức vụ Ủy viên UBND phường; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường; công bố các Nghị quyết của Thường trực HĐND phường về việc cho thôi làm Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND phường.

Công bố các nghị quyết của Thường trực HĐND phường về việc phê chuẩn danh sách Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND phường; thông qua điều chỉnh dự toán ngân sách và danh mục dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới bổ sung năm 2025.

Để nâng cao chất lượng trong ban hành nghị quyết của HĐND phường, kỳ họp dành nhiều thời gian cho phần thảo luận để các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết. Mục tiêu cao nhất là để mọi quyết sách được HĐND phường thông qua đều đảm bảo minh bạch, khách quan và hiệu quả; góp phần không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn, củng cố chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.